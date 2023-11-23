23 ноября 2023, 18:25

Военный из Дагестана погиб на Украине

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Ильяс Арсланов убит на Украине, сообщила сегодня администрация Буйнакского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 674 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Магомедрасул Магомедов стал 673-м военным из Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель села нижнее Казанище Ильяс Арсланов, сообщила сегодня в своем Telegram-канале администрация Буйнаского района. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены. 

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 674 бойцов из Дагестана.  Всего с начала спецоперации власти и силовики к 18.20 мск 23 ноября сообщили о гибели на Украине не менее 2940 бойцов с юга России, в том числе 1446 - из СКФО и 1494 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Житель Сулейман-Стальского района убит в ходе СВО", "Два бойца из Дагестана убиты в военной операции", "Полицейский из Махачкалы убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 ноября 2023, 19:10

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