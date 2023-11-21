Силовики Росгвардии в лесу. Фото: https://rosguard.gov.ru/page/index/razvedka--delo-tonkoe

21 ноября 2023, 02:20

За неделю с 13 по 19 ноября жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 13 по 19 ноября 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Уже 27 недель подряд не фиксируются инциденты, и соответственно не поступает сведений о жертвах в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе. Всего из 46 недель текущего года 42 прошли без жертв и инцидентов и четыре – с жертвами. Последний раз о жертвах сообщалось 11 мая. Тогда, по сведениям МВД Дагестана, 18-летний уроженец села Новолакское и 20-летний уроженец Каспийска при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление и были убиты в перестрелке.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

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Примечание:

«Неделя с 6 по 12 ноября прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе», «За неделю с 30 октября по 5 ноября жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано», «Неделя с 23 по 29 октября прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе»

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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