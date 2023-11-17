Анонс пикета в Цхинвале обернулся запретом на проведение акций протеста

17 ноября 2023, 18:56

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Журналистка и активистка из Южной Осетии Тамара Меаракишвили приехала сегодня в центр Цхинвала, чтобы провести пикет против коррупции, но была доставлена в городскую прокуратуру. Комитет госбезопасности Южной Осетии сообщил о запрете несанкционированных акций целью дискредитации органов власти с учетом сложной приграничной обстановки.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2019 года Ленингорский районный суд признал Тамару Меаракишвили невиновной в клевете, подделке документов и незаконном получении южноосетинского гражданства. Прокуратура обжаловала это решение. 8 октября стало известно, что прокуратура добилась пересмотра оправдательного приговора Меаракишвили. Защита настаивает, что в деле нет ни доказательств, ни события преступления. 16 октября 2022 года суд оправдал Меаракишвили. Суд несколько раз оправдывал ее, но прокуратура каждый раз обжаловала решение суда, а Меаракишвили тем временем была ограничена в передвижении.

Дело о клевете было заведено на Меаракишвили после жалобы члена "Единой Осетии" Спартака Дряева. Его не устроило интервью Меаракишвили, опубликованное 29 апреля 2017 года изданием "Эхо Кавказа"*. В этом интервью Меаракишвили раскритиковала сторонников президента республики, заявив, что они стремятся занять привлекательные должности. Правозащитная организация Amnesty International сочла уголовное преследование Меаракишвили вопиющим нарушением права на свободу выражения мнения, говорится в биографической справке о Меаракишвили, подготовленной "Кавказским узлом". Обвинения в незаконном получении гражданства были предъявлены Меаракишвили позже, в 2018 году.

16 ноября активистка Тамара Меаракишвили опубликовала на своей странице в Facebook** видео. на котором сообщила, что сегодня намерена провести на Театральной площади одиночный пикет "Нет коррупции".

После этого сегодня утром Комитет госбезопасности Южной Осетии заявил о недопустимости проведения акций протеста.

"С учетом сложной общественно-политической ситуации в Грузии, а также актуальными угрозами пограничной безопасности, направленными на создание предпосылок для эскалации напряженности и проведения силами официальных структур иностранных государств и рядом зарубежных общественных организаций различного рода провокаций, призываем граждан Республики Южная Осетия сохранять бдительность", — заявил сегодня Комитет госбезопасности Южной Осетии.

Ведомство отметило "недопустимость осуществления каких-либо несанкционированных публичных и общественных акций с целью дискредитации органов власти и управления Южной Осетии, а также проводимой властями политики по формированию совместного с Российской Федерацией общего контура безопасности".

С заявлением сегодня утром выступила и Генпрокуратура Южной Осетии, которая напомнила. что уголовное дело против нее было прекращено 30 ноября 2022 года "по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления".

"Тогда же следователем постановлено: вещественные доказательства по уголовному делу – удостоверение личности гражданина Грузии и паспорт гражданина РЮО – возвратить Меаракишвили, о чем последняя была уведомлена надлежащим образом.Более года гражданка Меаракишвили в прокуратуру не обращается; вместе с тем ей известно о необходимости явки в прокуратуру для получения указанных документов. Генеральная прокуратура Республики Южная Осетия полагает, что подобное недобросовестное поведение гражданки Меаракишвили направлено на дискредитацию органов прокуратуры и государственной власти в глазах общественности", - указано в сообщении.

Меаракишвили опубликовала сегодня на своей странице в Facebook** видео, которое как утверждается, записано в городской прокуратуре. "Вы документы специально не забираете, чтобы было о чем говорить?" - спрашивает ее мужской голос за кадром. "Нет, почему вы так думаете? Вы специально меня не отпускаете, чтобы я не вышла на площадь", - сказала она. По ее словам, силовики остановили машину, когда она приехала на площадь и незнакомый мужчина заявил, что "должен ее сопровождать". "Я же не скрывалась, специально на такси приехала", - сказала она. Меаракишвили сообщила, что не хочет общаться с прокурором без адвоката, после чего мужской голос за кадром попросил ее прекратить съемку.

В сентябре Меаракишвили вышла с одиночным пикетом перед зданием правительства в Цхинвале, тогда она заявляла о начале голодовки. По ее словам, ей отказывают в принятии на работу, несмотря на наличие вакансий, сообщило сегодня издание "Новый Дош".

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