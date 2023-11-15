Гражданин Грузии освобожден в Южной Осетии

15 ноября 2023, 18:25

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Леван Петриашвили, задержанный на линии разделения с Южной Осетией в мае, освобожден, сообщила Служба госбезопасности Грузии. Петриашвили вышел на свободу, после того как отбыл срок наказания за незаконное пересечение границы, заявил Комитет госбезопасности Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая на границе с Южной Осетией у села Никози Горийского муниципалитета был задержан гражданин Грузии. Леван Петриашвили. 30 мая стало известно, что он помещен в тюрьму.

Леван Петриашвили, задержанный в окрестностях села Эргнети Горийского муниципалитета, освобожден и находится на территории, контролируемой центральным правительством, сообщила сегодня Служба государственной безопасности Грузии на своем сайте.

По информации ведомства, вопрос о его скорейшем освобождении из незаконного заключения регулярно поднимался грузинской стороной в рамках формата Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты и Женевских международных дискуссий.

КГБ Южной Осетии заявило сегодня, что Петриашвили "в состоянии алкогольного опьянения намеренно перешел государственную границу" и был приговорен к семи месяцам колонии за незаконное пересечение госграницы. "15 ноября в связи с истечением срока наказания нарушитель освобожден и установленным порядком передан грузинской стороне", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook*.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

"Кавказский узел" также писал, что 2 ноября был освобожден задержанный 31 октября гражданин Грузии Мевлуд Лагошвили. Служба госбезопасности Грузии заявила тогда, что на территории, которая находится под контролем властей Южной Осетии, незаконно удерживаются еще шесть граждан Грузии.

На 1 октября 2023 года в Южной Осетии зафиксировано 26 задержаний, в Абхазии – семь, заявил 1 октября руководитель миссии наблюдателей ЕС в Грузии Димитриос Карабалис. "Число задержанных в последние годы постепенно сокращалось, но основная причина этого в том, что по сравнению с предыдущими годами меньше попыток пересечь административную пограничную линию", – пояснил он.

В 2022 году в Абхазии и Южной Осетии были задержаны 45 граждан Грузии, из них 39 – в Южной Осетии и шесть – в Абхазии. Восемь человек остаются в заключении, заявила в январе наблюдательная миссия Евросоюза в Грузии.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.