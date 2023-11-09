Участник банды Аслана Гагиева обвинен в нескольких в убийствах

09 ноября 2023, 14:07

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В суд передано дело о нескольких убийствах в отношении Александра Джуссоева, который входил в банду Аслана Гагиева и уже был осужден в 2011 году за убийство мэра Владикавказ и вице-министра Северной Осетии, отчитались следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 сентября суд в Ростове-на-Дону приговорил Аслана Гагиева к пожизненному заключению, признав его виновным в руководстве преступным сообществом, убийствах и незаконном обороте оружия.

Сотрудники Следкома передали в суд дело в отношении участника банды Аслана Гагиева – Александра Джуссоева.

"Он обвиняется в убийстве. <…> В ходе дальнейшего расследования уголовного дела благодаря новым появившимся доказательствам было установлено, что Джуссоев причастен еще к трем эпизодам убийств", – привел сегодня ТАСС сообщение пресс-службы Следкома.

Следствие считает, что Джуссоев причастен к убийству двух человек в Химках и двух человек в Москве, совершенных с декабря 2007 по февраль 2008 года. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Джуссоева с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – отметила пресс-служба.

Напомним, по версии следствия, в июле 2008 года Александр Джуссоев вступил в вооруженную группировку, в которую входили более 10 человек. С июля по декабрь 2008 года он совершил убийства главы администрации Владикавказа, бывшего заместителя председателя правительства Северной Осетии, его водителя и еще нескольких жителей республики.

11 августа 2011 года Верховный суд Северной Осетии приговорил Александра Джуссоева, обвиняемого в убийстве восьми человек, к 19,5 года лишения свободы.

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