Застройка парка в Махачкале возмутила пользователей Telegram

08 ноября 2023, 09:44

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В парке Ленинского комсомола, против застройки которого протестовали махачкалинцы, начато строительство баскетбольной площадки. Пользователи Telegram призвали возводить спортплощадки в других местах и сохранить парк.

Как писал "Кавказский узел", в январе владелец участка рядом с парком Ленинского комсомола согласился не возводить там 11-этажную гостиницу, сообщили в мэрии после протестов горожан против строительства отеля. Реакция властей на мнение жителей обнадеживает, рассказали противники застройки парка.

В октябре 2022 года строительство беседок в парке Ленинского комсомола также вызвало тревогу махачкалинцев. Вырубка деревьев и строительство беседок там недопустимы, указали они. 17 октября прокуратура города отменила разрешение на строительство беседок. Активисты движения "Город наш" назвали также недопустимым строительство частного детского сада в парке, аналогичную позицию заняла прокуратура.

В парке Ленинского комсомола начато строительство баскетбольной площадки, сообщил 6 ноября "Черновик" в своем телеграм-канале. По данным издания, строительство ведется в рамках реконструкции парка.

"Это последний этап реконструкции, начатой в текущем году. Баскетбольная площадка расположена на том участке парка, где нет деревьев… Уже залито основание под будущее поле, строительство планируется завершить до конца текущего года", - говорится в публикации.

Репост сообщения сделал активист движения "Город Наш", юрист Арсен Магомедов. По состоянию на 09.40 мск, под публикацией "Черновика" нет комментариев, под репостом Магомедова размещено 35 комментариев.

Авторы большинства комментариев высказались против застройки парка. "Там и так была площадка, [зачем] нужна ещё одна", - написал, в частности, Evada. "Не нужны нам ни баскетбольные, ни футбольные, ни другие поля. Оставьте этот парк в покое, в конце-то концов", - возмутилась Марина Марина.

"Неужели нельзя приостановить? Коллективный протест подать от жителей города? Единственный парк, нам дышать нечем! Не нужны горожанам площадки! Нам нужны деревья и свежий воздух, когда уже в правительстве это поймут?" – написал другой пользователь.

"А почему не стадион сразу?" – саркастически поинтересовался Мурад. "Футбольные, баскетбольные площадки делайте в школьных дворах или во дворах домов, пустыри есть же на окраинах города, туда и будут люди приезжать. Летом и так вокруг парка пробки, куча машин", - заочно обратилась к чиновником Aiza.

"Нигде не видно играющих в эту игру, и нате - еще одна площадка", - заметил Мах. "Надо сделать парки Махачкалы как особо охраняемые объекты, занести в красную книгу как исчезающий вид, наследие ЮНЕСКО, ну или как там… Чтобы ни один человек даже не посмел там ничего строить ни за какие деньги!" – высказал мнение hadidjatka.

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