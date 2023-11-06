Адвокат Вадаев назвал свое дело местью чеченских силовиков

06 ноября 2023, 11:19

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Суд закрыл из-за отсутствия состава преступления уголовное дело о подделке документов в отношении адвоката из Чечни Абубакара Вадаева. Это дело было инициировано чеченскими силовиками после того, как он обнародовал сведения о пытках человека, заявил сам Вадаев.

По версии следствия, адвокат Абубакар Вадаев подделал адвокатский ордер, намеренно указав в нем, что состоит в адвокатской палате Чечни, хотя на тот момент был из нее исключен.

В апреле Коптевский суд Москвы признал Вадаева виновным и приговорил к шести месяцам ограничения свободы. Из-за истечения сроков давности адвокат был от наказания освобожден. Вадаев обжаловал решение суда. Апелляционная инстанция прекратила дело за отсутствием состава преступления. Адвокат заявил, что уголовное преследование – это результат мести чеченских силовиков за его правозащитную деятельность, передало 3 ноября издание Sota*.

Абубакар Вадаев заявил, что будет добиваться компенсации. "Это была чистейшей воды фальсификация, это пародия на уголовное дело, о чём я говорил и в суде первой инстанции и в апелляции", – подчеркнул он.

По словам Вадаева, в 2019 году он выступил на круглом столе в Чечне и рассказал о пытках своего подзащитного. После этого его вызвали к главе МВД Чечни и потребовали отказаться от этих заявлений. После отказа Вадаева, с его слов, силовики стали угрожать его родным. Коллеги адвоката предложили ему на время покинуть Чечню и перевестись в адвокатскую палату другого региона, сообщила "Адвокатская улица"**.

Абубакар Вадаев написал заявление в адвокатскую палату другого региона, но затем отозвал его. Из-за того, что палата переехала в другое здание, он не смог получить письменное подтверждение об отзыве своего заявления. Далее он полтора года делал взносы в адвокатскую палату Чечни и получал бланки ордеров – на основании этих документов адвокат принимает участие в делах. Вадаев заявил, что был уверен, что конфликт с силовиками из Чечни улажен, и что он является членом адвокатской палаты республики.

Вадаев в Дорогомиловском суде принимал участие в качестве адвоката в деле предпринимателя Андрея Ковальчука, обвиняемого в контрабанде наркотиков. Прокурор заявил, что он не может защищать Ковальчука, так как в реестре адвокатов Чечни Вадаева больше нет. Адвокат узнал, что его исключили из палаты еще в начале 2020 года и не уведомили об этом.

Вадаев считает, что обвинение воспользовалось ситуацией с ордером, чтобы ослабить защиту его подзащитного, так как в итоге была распущена коллегия присяжных, которая слушала дело. Материалы дела были направлены на новое рассмотрение с другими присяжными.

Далее на Вадаева было возбуждено дело о подделке документа, следователь попросил суд отправить его на психолого-психиатрическую экспертизу, и адвокат провел год в психиатрической больнице, отметило издание.

После того, как на Вадаева было возбуждено уголовное дело, он заявил, что невиновен. "Я вину не только не признаю, но и не буду признавать и намерен доказать свою невиновность относительно инкриминируемой мне статьи", – привел 15 июля 2021 года его слова ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2020 года в Грозном на 10 суток по статье о мелком хулиганстве был арестован адвокат Сергей Мараков. Затем он был обвинен в незаконном обороте наркотиков. Защита заявила, что наркотики Маракову подбросили силовики, сам адвокат связал уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью. С этим согласились и опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Одно из последних дел Маракова было связано с земельными спорами с властями в Грозном, указал его коллега.

23 декабря 2021 года стало известно об освобождении Маракова. Он назвал свое освобождение чудом, отказавшись работать в Чечне и даже посещать республику.

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