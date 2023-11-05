Два жителя Котово погибли на Украине

05 ноября 2023, 05:34

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В городе Котово Волгоградской области похоронили двух местных жителей Алексея Ефимова и Дениса Конькова, которые погибли в ходе спецоперации. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 582 военных из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября стало известно о гибели на Украине военнослужащих из Волгоградской области Владислава Мельниченко и Александра Ежкова. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 580 бойцов из Волгоградской области.

Глава Котовского района Волгоградской области Сергей Чумаков сообщил 4 ноября в своем телеграм-канале о похоронах двух бойцов, которые погибли в ходе спецоперации на Украине - Алексея Ефимова и Дениса Конькова. По словам главы района, оба погибли при выполнении боевого задания.

Коньков был командиром танка, находился в зоне СВО более года. Ефимов заключил контракт с Минобороны России и прибыл на линию соприкосновения в середине сентября текущего года, сообщает 161.ru со ссылкой на родственников погибших.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 582 военных из Волгоградской области. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 05.00 мск 5 ноября сообщили о гибели на Украине не менее 2832 бойцов с юга России, в том числе 1399 - из СКФО и 1433 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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