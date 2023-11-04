Родственник Кадырова Иса Тумхаджиев назначен министром автодорог Чечни

04 ноября 2023, 23:44

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Первый зампред правительства Чечни Иса Тумхаджиев, который приходится родственником Рамзану Кадырову, назначен министром автомобильных дорог республики.

"Кавказский узел" писал, что президент России Владимир Путин наградил первого заместителя председателя правительства Чечни, родственника главы Чечни Ису Тумхаджиева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. По данным издания "Кавказ.Реалии"*, Иса Тумхаджиев женат на родственнице главы Чечни.

Рамзан Кадыров сообщил сегодня, что представил на должность министра автомобильных дорог Чечни Ису Тумхаджиева. Занимавший почти 16 лет этот пост Абубакар Тумхаджиев станет помощником главы Чечни, говорится в сообщении в Telegram-канале Кадырова.

Кадыров отметил, что в новой должности Абубакар Тумхаджиев "будет курировать в том числе и вопросы развития дорожного хозяйства". Иса Тумхаджиев, помимо назначения на пост министра, "остается в должности первого заместителя председателя правительства", сообщил он. Сохранит ли пост зампреда правительства Абубакар Тумхаджиев, в сообщении не указано.

Иса Тумхаджиев - сын Абубакара Тумхаджиева, который в настоящее время является заместителем председателя правительства Чечни - министром автомобильных дорог республики. Тумхаджиев-младший является первым заместителем председателя правительства Чечни с июня 2018 года. Награжден орденом Кадыров (2011 год), орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени (2022 год), следует из данных на сайте главы Чеченской республики.

Также на сайте правительства Чечни по данным на 23.30 мск указано, что Абубакар Тумхаджиев занимает пост заместителя председателя правительства.

"Кавказский узел" также писал, что 2 октября глава Чечни сообщил, что министр культуры Чечни Айшат Кадырова станет вице-премьером Чечни по социальному блоку, а прежний вице-премьер Муса Дадаев заменит Кадырову во главе Минкульта Чечни

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких ему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", сделанным в 2018 году, около трети всех крупных чиновников в Чечне приходятся родственниками Кадырову, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

Рамзан Кадыров неоднократно отвечал на критику своей кадровой политики. На совещании 2 марта 2020 года он назвал "козлами" и "шайтанами" жителей Чечни, недовольных назначениями родственников Кадырова.

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