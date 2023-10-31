31 октября 2023, 00:30
Убийство и нападения на раввинов в Дагестане
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Агрессивное нападение на пассажиров рейса из Тель-Авива в аэропорту Махачкалы 29 октября стало наиболее массовым, однако далеко не первым насильственным преступлением на почве антисемитизма в новейшей истории Дагестана. "Кавказский узел" собрал данные о наиболее резонансных атаках на еврейских богословов республики в недавнем прошлом.
После обострения палестино-израильского конфликта 7 октября мусульмане Северного Кавказа неоднократно демонстрировали свою поддержку палестинцам, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе". В конце октября ситуация резко обострилась: в регионах Северного Кавказа прошла серия антисемитских акций. Наиболее агрессивной из них стало нападение на аэропорт в Махачкале, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Подробнее беспорядки в махачкалинском аэропорту описаны в справке "Кавказского узла" "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".
2020: убийство раввина в Буйнакске
13 марта 2030 года 66-летний раввин Изгиягу Пашаев, который возглавлял еврейскую общину Буйнакска, был жестоко избит в собственном доме. От полученных травм он скончался в больнице спустя пять дней, не приходя в сознание. По настоянию родственников Пашаева похоронили в Пятигорске.
В течение недели после преступления был задержан подозреваемый - некто Абдулаев, 34-летний житель Буйнакского района, ранее отбывавший срок за аналогичное преступление, с непогашенной судимостью.
Следствие представило преступление как бытовой конфликт: утверждалось, что Пашаев приютил у себя женщину, которой негде было жить и которая приходилась родственницей Абдулаеву, а последний был недоволен ее пребыванием в доме раввина. Руководитель иудейской общины Дагестана эту версию поддержал.
В феврале 2021 года суд в Буйнакске назначил обвиняемому в убийстве Пашаева 10 лет колонии особого режима, хотя его уголовная статья предусматривала до 15 лет лишения свободы. Иудеи Дагестана были возмущены приговором, назвав его «очень мягким» 1..
2013: покушение на раввина Дербента
Раввин синагоги Дербента Овадья (Артур) Исаков в ночь на 25 июля 2013 года стал жертвой вооруженного нападения. Исаков - уроженец Дербента, который учился и работал в Москве, а затем вернулся в родной город.
В раввина выстрелили, когда он подходил к своему дому; он получил сквозное ранение в грудь, был госпитализирован в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственного дыхания, поскольку впал в кому. Следователи заявляли, что преступник подбежал к Исакову, “произвел выстрел из пистолета и скрылся”, предполагая при этом, что нападавший действовал не в одиночку 2.
Спустя сутки после нападения, ночью 26 июля, Исакова доставили на специальном медицинском самолете в Израиль для лечения. Там он уже 28 июля пришел в сознание и начал самостоятельно дышать.
Покушение на раввина расследовалось по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия, в качестве основного мотива рассматривалась религиозная деятельность Исакова. О задержании подозреваемых и каких-либо результатах расследования правоохранительные органы не сообщали.
2012: взрыв у дербентской синагоги
Менее чем за год до покушения на Овадью Исакова, в ночь на 4 октября 2012 года, у здания синагоги в Дербенте минувшей ночью произошел взрыв, но обошлось без пострадавших 3.
Об этом инциденте проинформировал источник в силовых структурах региона, официально МВД о нем не заявляло.
2007: атака на синагогу и дом Исакова
Ночью 27 декабря 2007 года неизвестные забросали камнями дом раввина Дербента Овадьи Исакова. В момент нападения в доме была вся семья раввина вместе с девятимесячным ребенком. В доме были выбиты оконные стекла, - в частности, камень разбил стекло в одной из спален, - однако никто из членов семьи раввина не пострадал 4.
Атаке на дом раввина предшествовал антисемитский акт вандализма в Махачкале: тремя сутками ранее, 24 декабря, неизвестные разбили стекла во всех трех этажах здания махачкалинской синагоги в Махачкале 5. Федерация еврейских общин России тогда попросила власти усилить охрану объектов еврейской общины, отмечая, что оба инцидента “схожи по форме и по времени” исполнения.
Правоохранительные органы не сообщали о задержании подозреваемых и каких-либо иных результатах расследования.
- Иудеи Дагестана возмущены мягким приговором по делу об убийстве Пашаева // "Кавказский узел", 11 февраля 2021 года
- Раненный в Дагестане раввин находится в тяжелом состоянии // "Кавказский узел", 25 июля 2013 года.
- В Дербенте у синагоги произошел взрыв, никто не пострадал // "Кавказский узел", 4 октября 2012 года.
- В Дагестане совершено нападение на дом раввина Дербента // "Кавказский узел", 27 декабря 2007 года.
- В Дагестане неизвестные напали на синагогу // "Кавказский узел", 24 декабря 2007 года.