Убийство и нападения на раввинов в Дагестане

31 октября 2023, 00:30

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Агрессивное нападение на пассажиров рейса из Тель-Авива в аэропорту Махачкалы 29 октября стало наиболее массовым, однако далеко не первым насильственным преступлением на почве антисемитизма в новейшей истории Дагестана. "Кавказский узел" собрал данные о наиболее резонансных атаках на еврейских богословов республики в недавнем прошлом.

После обострения палестино-израильского конфликта 7 октября мусульмане Северного Кавказа неоднократно демонстрировали свою поддержку палестинцам, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе". В конце октября ситуация резко обострилась: в регионах Северного Кавказа прошла серия антисемитских акций. Наиболее агрессивной из них стало нападение на аэропорт в Махачкале, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Подробнее беспорядки в махачкалинском аэропорту описаны в справке "Кавказского узла" "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

2020: убийство раввина в Буйнакске

13 марта 2030 года 66-летний раввин Изгиягу Пашаев, который возглавлял еврейскую общину Буйнакска, был жестоко избит в собственном доме. От полученных травм он скончался в больнице спустя пять дней, не приходя в сознание. По настоянию родственников Пашаева похоронили в Пятигорске.

В течение недели после преступления был задержан подозреваемый - некто Абдулаев, 34-летний житель Буйнакского района, ранее отбывавший срок за аналогичное преступление, с непогашенной судимостью.

Следствие представило преступление как бытовой конфликт: утверждалось, что Пашаев приютил у себя женщину, которой негде было жить и которая приходилась родственницей Абдулаеву, а последний был недоволен ее пребыванием в доме раввина. Руководитель иудейской общины Дагестана эту версию поддержал.

В феврале 2021 года суд в Буйнакске назначил обвиняемому в убийстве Пашаева 10 лет колонии особого режима, хотя его уголовная статья предусматривала до 15 лет лишения свободы. Иудеи Дагестана были возмущены приговором, назвав его «очень мягким» ..

2013: покушение на раввина Дербента

Раввин синагоги Дербента Овадья (Артур) Исаков в ночь на 25 июля 2013 года стал жертвой вооруженного нападения. Исаков - уроженец Дербента, который учился и работал в Москве, а затем вернулся в родной город.

В раввина выстрелили, когда он подходил к своему дому; он получил сквозное ранение в грудь, был госпитализирован в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственного дыхания, поскольку впал в кому. Следователи заявляли, что преступник подбежал к Исакову, “произвел выстрел из пистолета и скрылся”, предполагая при этом, что нападавший действовал не в одиночку .

Спустя сутки после нападения, ночью 26 июля, Исакова доставили на специальном медицинском самолете в Израиль для лечения. Там он уже 28 июля пришел в сознание и начал самостоятельно дышать.

Покушение на раввина расследовалось по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия, в качестве основного мотива рассматривалась религиозная деятельность Исакова. О задержании подозреваемых и каких-либо результатах расследования правоохранительные органы не сообщали.

2012: взрыв у дербентской синагоги

Менее чем за год до покушения на Овадью Исакова, в ночь на 4 октября 2012 года, у здания синагоги в Дербенте минувшей ночью произошел взрыв, но обошлось без пострадавших .

Об этом инциденте проинформировал источник в силовых структурах региона, официально МВД о нем не заявляло.

2007: атака на синагогу и дом Исакова

Ночью 27 декабря 2007 года неизвестные забросали камнями дом раввина Дербента Овадьи Исакова. В момент нападения в доме была вся семья раввина вместе с девятимесячным ребенком. В доме были выбиты оконные стекла, - в частности, камень разбил стекло в одной из спален, - однако никто из членов семьи раввина не пострадал .

Атаке на дом раввина предшествовал антисемитский акт вандализма в Махачкале: тремя сутками ранее, 24 декабря, неизвестные разбили стекла во всех трех этажах здания махачкалинской синагоги в Махачкале . Федерация еврейских общин России тогда попросила власти усилить охрану объектов еврейской общины, отмечая, что оба инцидента “схожи по форме и по времени” исполнения.

Правоохранительные органы не сообщали о задержании подозреваемых и каких-либо иных результатах расследования.