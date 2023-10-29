29 октября 2023, 05:53

Более 100 кубанских казаков направились в зону спецоперации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В зону спецоперации на Украине направились более 100 кубанских казаков, из которых сформированы три добровольческих отряда, всего в зоне СВО выполняют боевые задачи более 6400 казаков, сообщил вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов сообщил 28 октября об отправке в зону спецоперации на Украине группы добровольцев из числа казаков.

По словам Власова, из более 100 казаков, которые прошли обучение в специальном учебном центре "Кубань" были сформированы три добровольческих отряда. Помимо обучения они также получили необходимую экипировку, пишут "Кубанские новости".

Всего же, по словам Александра Власова, в зоне СВО в составе добровольческих отрядов и воинских частей выполняют боевых задачи более 6400 казаков из Кубанского казачьего войска, более 800 из них награждены государственными и краевыми наградами, информирует "Кубань-24".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле 2022 года атаман Кубанского войскового казачьего общества Александр Власов сообщил, то для участия в специальной военной операции на Украине сформирован отряд казаков численностью 400 человек, всего же, по данным на апрель 2022 года, в спецоперации участвовали 1,5 тысячи казаков со всей России.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Суд вновь арестовал счета матери активистки Антоновой", "Число погибших на Украине уроженцев юга России превысило 100", "Житель Краснодара задержан после плевка в плакат с буквой Z".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 октября 2023, 04:54

29 октября 2023, 03:55

29 октября 2023, 02:56

29 октября 2023, 01:57

  • Владимир Атаманчук пожаловался на пропажу своих дел в судах

    Активист Владимир Атаманчук обратился в суды Сочи, чтобы сделать копии четырех своих административных дел, но сотрудники судов заявили, что отправили их в Краснодар. В Краснодарском краевом суде дел также не оказалось. Их пропажу Атаманчук связал с сообщением, что Европейский суд по правам человека принял его жалобу к рассмотрению.

29 октября 2023, 00:58

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи