Более 100 кубанских казаков направились в зону спецоперации

29 октября 2023, 05:53

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В зону спецоперации на Украине направились более 100 кубанских казаков, из которых сформированы три добровольческих отряда, всего в зоне СВО выполняют боевые задачи более 6400 казаков, сообщил вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов сообщил 28 октября об отправке в зону спецоперации на Украине группы добровольцев из числа казаков.

По словам Власова, из более 100 казаков, которые прошли обучение в специальном учебном центре "Кубань" были сформированы три добровольческих отряда. Помимо обучения они также получили необходимую экипировку, пишут "Кубанские новости".

Всего же, по словам Александра Власова, в зоне СВО в составе добровольческих отрядов и воинских частей выполняют боевых задачи более 6400 казаков из Кубанского казачьего войска, более 800 из них награждены государственными и краевыми наградами, информирует "Кубань-24".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле 2022 года атаман Кубанского войскового казачьего общества Александр Власов сообщил, то для участия в специальной военной операции на Украине сформирован отряд казаков численностью 400 человек, всего же, по данным на апрель 2022 года, в спецоперации участвовали 1,5 тысячи казаков со всей России.

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