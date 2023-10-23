Обвиняемый в избиении волгоградского школьника силовик стал участником СВО

23 октября 2023, 13:17

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Приостановку рассмотрения дела об избиении подростка полицейским в Волгограде в суде объяснили тем, что обвиняемый отправился в зону военной операции на Украине, рассказала мать школьника.

Как писал "Кавказский узел", в августе стало известно, что Следком завершил расследование дела полицейского, который, по версии следствия, избил подростка, приняв его за закладчика наркотиков. На предварительном заседании Тракторозаводский райсуд Волгограда приостановил производство по делу, заявив, что "отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в судебном разбирательстве".

2 августа 2022 года в поселке Селезневка Тракторозаводского района одетые в штатское силовики избили, затолкали в машину и увезли 14-летнего школьника, приняв его за закладчика наркотиков. Школьник был госпитализирован из-за высокой температуры и гематомы на голове, рассказала мать подростка. Уголовное дело в отношении двух оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД было возбуждено по статье о превышении полномочий с применением насилия группой лиц в отношении несовершеннолетнего. Однако по результатам расследования в деле остался лишь один обвиняемый.

Рассмотрение дела приостановлено потому, что бывший полицейский Алексей Топчиев, уволенный из полиции после служебной проверки, отправился участвовать в военной операции на Украине, сообщило сегодня V1.ru.

"Мы надеялись, что получится добиться справедливости и наказания хотя бы одного из них. Пришли на второе судебное заседание и выяснилось, что и второго судить никто не будет. В суде сказали, что не могут найти этого Алексея Топчиева, так как он уехал на СВО. Мы были в шоке", - приводит издание слова матери пострадавшего подростка.

Юрист Александр Насонов выразил недоумение таким поворотом в процессе. "По поводу [того, что] подсудимый уехал посреди судебного процесса на СВО, могу сказать следующее: я сам до сих пор не понимаю, как это все вообще возможно. Правовых норм для этого просто не существует", - цитирует юриста издание.

Напомним, в ноябре 2022 года силовики вновь задержали этого школьника, приняв его за другого человека. По словам матери, к её сыну применили силу, и врачи зафиксировали у подростка травмы.

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