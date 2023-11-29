Валентина Величкина. Фото - скриншот https://www.instagram.com/p/CggfcjBN1lH/*

29 ноября 2023, 19:57

Валентина Величкина

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Решила экологическую проблему – добилась отмены губернаторского решения, позволявшего застройку памятника природы

Деятельность в 2022 году

26 июля вышла на одиночный пикет в центре Москвы, на Манежной площади, с призывом к руководству страны обратить внимание на планы ставропольских властей по застройке горы Машук. Обращения к Путину и генпрокурору Краснову сопровождались плакатом со следующим содержанием 1:

«Нет губернатору Владимирову, уничтожающему особо охраняемые территории КМВ! Да – прокурору Ставрополья Лоренц, отстаивающему особо охраняемые территории КМВ!» 2.

Акции пенсионерки предшествовало принятие правительством Ставропольского края постановления 3, которым фактически предусматривалась возможность введения на Машуке режима, позволяющего отменять любые запреты на возведение объектов, рубку зеленых насаждений и снятие плодородного слоя почвы.

Все это прямо противоречит особому охранному статусу горы, установленному еще в советское время, в виду того что Машук является центром месторождения минеральных вод, без которого курортное лечение в Пятигорске невозможно в принципе. По этой причине на Машуке запрещены любые работы, нарушающие его «естественное состояние».  

29 июля, сразу после возвращения активистки из столицы, к ней домой пришли сотрудники МВД и ФСБ, посоветовавшие женщине не общаться с московскими правозащитниками и депутатами «из-за их иностранного финансирования» 4.

Тем не менее, после пикета Величкиной Генпрокуратура провела проверку и потребовала от Минприроды РФ отозвать одобрение документа, который частично снимает охранный статус с горы Машук как памятника природы 5, а краевая прокуратура – потребовала от губернатора Ставрополья отменить нарушающие федеральное законодательство нововведения.

4 августа губернатор Владимиров отменил подписанное им постановление от 7 июля.

Биография

Родилась в ауле Сары-Тюз Карачаево-Черкесии в 1947 году.

Шестеро детей. Награждена медалью Материнства II степени и медалью «Материнская слава» 3-й степени 6.

Живет в г. Минеральные Воды.

Профессиональная и общественная деятельность

Всю жизнь проработала на Северо-Кавказской железной дороге.

Многолетний участник экозащитных инициатив в регионе Кавказских Минеральных Вод 7.

Выступала против масштабного строительства велотерренкура на территории Кавказских Минеральных Вод 8.

В 2023 году провела одиночный пикет в Москве против уничтожения заповедника на горе Бештау 9, после которого была задержана.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

** включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента

Примечания

  1. https://www.instagram.com/p/CggfcjBN1lH/*
  2. https://m.vk.com/wall-20449870_2995
  3. https://ipbd.ru/doc/2600202207110003/
  4. Вышедшая в пикет против вырубки леса на горе Машук пенсионерка рассказала о давлении силовиков // ОВД-инфо**, 04 августа 2022 года
  5. Минприроды измучило нарзаны // Коммерсант, 1 августа 2022 года
  6. Многодетная мать спросила у Путина, когда прекратятся поборы в роддомах // АиФ, 23 апреля 2013 года
  7. Живой журнал - https://spatrol.livejournal.com/9125.html
  8. Нет уранобану! Жители КМВ выходят на пикеты против строительства велотерренкура // Блокнот Ставрополь, 8 ноября 2020 года
  9. https://twitter.com/Sota_Vision/status/1671637666989842433

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