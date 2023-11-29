Валентина Величкина

29 ноября 2023, 19:57

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Решила экологическую проблему – добилась отмены губернаторского решения, позволявшего застройку памятника природы

Деятельность в 2022 году

26 июля вышла на одиночный пикет в центре Москвы, на Манежной площади, с призывом к руководству страны обратить внимание на планы ставропольских властей по застройке горы Машук. Обращения к Путину и генпрокурору Краснову сопровождались плакатом со следующим содержанием :

«Нет губернатору Владимирову, уничтожающему особо охраняемые территории КМВ! Да – прокурору Ставрополья Лоренц, отстаивающему особо охраняемые территории КМВ!» .

Акции пенсионерки предшествовало принятие правительством Ставропольского края постановления , которым фактически предусматривалась возможность введения на Машуке режима, позволяющего отменять любые запреты на возведение объектов, рубку зеленых насаждений и снятие плодородного слоя почвы.

Все это прямо противоречит особому охранному статусу горы, установленному еще в советское время, в виду того что Машук является центром месторождения минеральных вод, без которого курортное лечение в Пятигорске невозможно в принципе. По этой причине на Машуке запрещены любые работы, нарушающие его «естественное состояние».

29 июля, сразу после возвращения активистки из столицы, к ней домой пришли сотрудники МВД и ФСБ, посоветовавшие женщине не общаться с московскими правозащитниками и депутатами «из-за их иностранного финансирования» .

Тем не менее, после пикета Величкиной Генпрокуратура провела проверку и потребовала от Минприроды РФ отозвать одобрение документа, который частично снимает охранный статус с горы Машук как памятника природы , а краевая прокуратура – потребовала от губернатора Ставрополья отменить нарушающие федеральное законодательство нововведения.

4 августа губернатор Владимиров отменил подписанное им постановление от 7 июля.

Биография

Родилась в ауле Сары-Тюз Карачаево-Черкесии в 1947 году.

Шестеро детей. Награждена медалью Материнства II степени и медалью «Материнская слава» 3-й степени .

Живет в г. Минеральные Воды.

Профессиональная и общественная деятельность

Всю жизнь проработала на Северо-Кавказской железной дороге.

Многолетний участник экозащитных инициатив в регионе Кавказских Минеральных Вод .

Выступала против масштабного строительства велотерренкура на территории Кавказских Минеральных Вод .

В 2023 году провела одиночный пикет в Москве против уничтожения заповедника на горе Бештау , после которого была задержана.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

** включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента

Примечания