22 июня 2023, 03:56

Ставропольская активистка задержана после пикета в Москве

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Полицейские задержали в Москве активистку из Минеральных Вод Валентину Величкину, которая проводила одиночный пикет в защиту заповедника "Гора Бештау"

Как писал "Кавказский узел", пенсионерка из Ставропольского края Валентина Величкина в 2022 году проводила в Москве пикет против планов застройки горы Машук. После этого к Величкиной, которая регулярно участвует в протестных акциях экологов, приходили силовики.

Величкина вышла на Манежную площадь в Москве с плакатом против уничтожения заповедника на горе Бештау. Полицейские задержали женщину и доставили ее в отдел полиции «Китай-город». Позже активистку освободили, протокол на нее не составляли, сообщил вечером 21 июня правозащитный проект "ОВД-инфо"*.

Полицейские решили не составлять на Величкину протокол после того, как оценили содержание ее плаката, отмечает SOTA.

В Москву ставропольская активистка периодически приезжает из Минвод для посещения надзорных и контролирующих ведомств, где рассматриваются ее обращения. Во время таких поездок Величкина проводит в столице одиночные пикеты.

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Примечание:

"Эколог попросил депутата Госдумы вмешаться в ситуацию с экоцидом на Ставрополье", "Жители Ставрополья поспорили о строительстве велотерренкура", "Ставропольские активисты добились сохранения границ Бештаугорского заказника"

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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