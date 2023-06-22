Ставропольская активистка задержана после пикета в Москве

22 июня 2023, 03:56

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Полицейские задержали в Москве активистку из Минеральных Вод Валентину Величкину, которая проводила одиночный пикет в защиту заповедника "Гора Бештау"

Как писал "Кавказский узел", пенсионерка из Ставропольского края Валентина Величкина в 2022 году проводила в Москве пикет против планов застройки горы Машук. После этого к Величкиной, которая регулярно участвует в протестных акциях экологов, приходили силовики.

Величкина вышла на Манежную площадь в Москве с плакатом против уничтожения заповедника на горе Бештау. Полицейские задержали женщину и доставили ее в отдел полиции «Китай-город». Позже активистку освободили, протокол на нее не составляли, сообщил вечером 21 июня правозащитный проект "ОВД-инфо"*.

Полицейские решили не составлять на Величкину протокол после того, как оценили содержание ее плаката, отмечает SOTA.

В Москву ставропольская активистка периодически приезжает из Минвод для посещения надзорных и контролирующих ведомств, где рассматриваются ее обращения. Во время таких поездок Величкина проводит в столице одиночные пикеты.

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