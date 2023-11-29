29 ноября 2023, 19:58
Аксана Кучменова
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Решила гуманитарную проблему – помогла в оказании помощи и спасении жизней онкобольных
Деятельность в 2022 году
В течение всего года объявляла сбор средств для помощи пациенткам из Кабардино-Балкарии, больных раком. За это время, благодаря активности Аксаны, удалось провести ряд жизненно необходимых для женщин процедур в Москве и Санкт-Петербурге, в том числе сеансы химиотерапии, а также оплатить поездки для получения нового протокола лечения в случаях резко прогрессирующего течения болезни 1.
Помощь онкобольным оказывает на фоне конфликта с руководством Нальчикского онкодиспансера, в котором по мнению пациентов нельзя получить качественное лечение. Перебои с обеспечением жизненно важными препаратами с начала 2021 года стали постоянными.
16 августа на своей странице в Instagram* опубликовала 2 видеообращение пациенток онкодиспансера в Нальчике, адресованное Путину, Бастрыкину и главе Минздрава РФ Мурашко 3.
Аксана Кучменова, будучи представителем сообщества онкологических пациентов КБР, отметила, что властями не выполнено ни одно из обещаний по устранению проблем в медицинском учреждении. Больные не получают должного лечения, им выписывают некачественные, неоригинальные препараты, из-за чего они вынуждены лечиться в других городах.
За месяцы, прошедшие со встречи с главой республики 4, на запросы Кучменовой от компетентных органов были получены только «отписки», что и вынудило обратиться с заявлением на более высокий государственный уровень.
За это время умерли как минимум 8 женщин, не получив надлежащую им по закону медицинскую помощь, в том числе и 55-летняя Фатима, побывавшая на приеме у главы Кабардино-Балкарии 5.
Биография
Родилась в 1982 году в селе Кенже (Кабардино-Балкария).
Окончила гимназию №4 г. Нальчик и Кабардино-Балкарский государственный университет.
Живет в Нальчике.
Профессиональная и общественная деятельность
С 2021 года - представитель Сообщества онкологических пациентов КБР 6.
Регулярно информирует общественность и власти о проблемах онкобольных и невыполнении медицинскими учреждениями своих обязательств 7 по оказанию качественной медицинской помощи.
Ведет блог, посвященный борьбе раком и помощи онкобольным в Кабардино-Балкарии 8.
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- https://www.instagram.com/p/Cjm0hgNtS3R/*
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