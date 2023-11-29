Аксана Кучменова. Скриншот фото - https://www.instagram.com/p/CYeYkNAtVBR/

29 ноября 2023, 19:58

Аксана Кучменова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Решила гуманитарную проблему – помогла в оказании помощи и спасении жизней онкобольных

Деятельность в 2022 году

В течение всего года объявляла сбор средств для помощи пациенткам из Кабардино-Балкарии, больных раком. За это время, благодаря активности Аксаны, удалось провести ряд жизненно необходимых для женщин процедур в Москве и Санкт-Петербурге, в том числе сеансы химиотерапии, а также оплатить поездки для получения нового протокола лечения в случаях резко прогрессирующего течения болезни 1.

Помощь онкобольным оказывает на фоне конфликта с руководством Нальчикского онкодиспансера, в котором по мнению пациентов нельзя получить качественное лечение. Перебои с обеспечением жизненно важными препаратами с начала 2021 года стали постоянными.

16 августа на своей странице в Instagram* опубликовала 2 видеообращение пациенток онкодиспансера в Нальчике, адресованное Путину, Бастрыкину и главе Минздрава РФ Мурашко 3.

Аксана Кучменова, будучи представителем сообщества онкологических пациентов КБР, отметила, что властями не выполнено ни одно из обещаний по устранению проблем в медицинском учреждении. Больные не получают должного лечения, им выписывают некачественные, неоригинальные препараты, из-за чего они вынуждены лечиться в других городах.

За месяцы, прошедшие со встречи с главой республики 4, на запросы Кучменовой от компетентных органов были получены только «отписки», что и вынудило обратиться с заявлением на более высокий государственный уровень.

За это время умерли как минимум 8 женщин, не получив надлежащую им по закону медицинскую помощь, в том числе и 55-летняя Фатима, побывавшая на приеме у главы Кабардино-Балкарии 5.

Биография

Родилась в 1982 году в селе Кенже (Кабардино-Балкария).

Окончила гимназию №4 г. Нальчик и Кабардино-Балкарский государственный университет.

Живет в Нальчике.

Профессиональная и общественная деятельность

С 2021 года - представитель Сообщества онкологических пациентов КБР 6.

Регулярно информирует общественность и власти о проблемах онкобольных и невыполнении медицинскими учреждениями своих обязательств 7 по оказанию качественной медицинской помощи.

Ведет блог, посвященный борьбе раком и помощи онкобольным в Кабардино-Балкарии 8.

*  деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание

  1. https://www.instagram.com/p/Cjm0hgNtS3R/*
  2. https://www.instagram.com/p/ChUKCUGAAP8/*
  3. https://www.instagram.com/p/ChUSXnpgsLc/*
  4. https://www.instagram.com/p/CXn4_wbNsDh/?img_index=1*
  5. https://www.instagram.com/p/Cc5pEOUNYEs/*
  6. https://www.instagram.com/onkoblog_oksi/*
  7. https://www.instagram.com/p/Cl52nR0AfD-/*
  8. https://www.instagram.com/onkoblog_oksi/*

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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