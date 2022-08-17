Пациенты онкобольницы в Кабардино-Балкарии потребовали уволить главврача

17 августа 2022, 03:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Больные не получают должного лечения в нальчикском онколдиспансере, им выписывают некачественные препараты, из-за чего они вынуждены лечиться в других городах, заявили в обращении президенту Владимиру Путину пациенты. Они потребовали уволить главного врача и обеспечить онкобольных медпомощью.

Как писал "Кавказский узел", 18 декабря 2021 года группа онкобольных записала видеообращение к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову, в котором участники ролика рассказали, что с начала ноября 2021 года за получением жизненно важных лекарственных препаратов им приходится выезжать в Дагестан, в частную клинику. Перебои с обеспечением онкологических больных жизненно важными препаратами с начала 2021 года стали постоянными, сообщила организатор и руководитель группы "Сообщество онкологических больных Кабардино-Балкарии" Аксана Кучменова. Некоторым онкобольным пришлось обращаться в суд, чтобы получить назначенные лекарства, рассказал руководитель регионального отделения "Монитор пациента" Ибрагим Султыгов.

Видеозапись пациентов ГБУЗ "Онкологический диспансер" после размещения в социальных сетях вызвала широкий общественный резонанс. Буквально сразу же после ее появления в сети несколько человек из группы пригласили к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову, который пообещал, что проблема будет немедленно решена.

Группа онкобольных записала еще одно видеообращение "Мы все полетим к Путину!": онкобольные КБР требуют уволить главврача онкодиспансера М. Цикоридзе". Со встречи с главой республики Казбеком Коковым прошло почти десять месяцев, однако, несмотря на обещания властей, ничего не изменилось, констатировала на видео, опубликованном 16 августа на YouTube*-канале "Сделано в КБР", насчитывающем 17,2 тысячи подписчиков, одна из пациенток онкодиспансера, организатор и руководитель группы "Сообщество онкологических больных Кабардино-Балкарии" Аксана Кучменова. По состоянию на 1.55 мск 17 августа пользователи посмотрели видео 9,3 тысячи раз, оно набрало 552 отметки "нравится".

Она рассказала, что в декабре 2021 года группа насчитывала 48 человек, сейчас в ней осталось 40 человек. По мнению Кучменовой, при надлежащем оказании медпомощи их можно было попытаться спасти. Она заявила, что онкобольные не получают качественные оригинальные препараты, из-за чего их лечение не приносит результатов. Пациенты подтвердили, что за назначением и получением нужных и действенных лекарств и для прохождения обследования им приходится ездить в Москву.

По словам пациентов, в больнице наблюдается нехватка кадров, а хорошие врачи покидают медучреждение. Кучменова также пожаловалась, в отделении паллиативной помощи в онкобольнице не хватает коек для пациентов и они вынуждены ждать своей очереди.

Во всем пациенты обвинили главврача Малхаза Цикоридзе и потребовали уволить его.

Все обращения в местные ведомства не принесли результатов, констатировала Кучменова. Она продемонстрировала пачку документов, назвав их "отписками".

Онкобольные заявили, что их обращение адресовано президенту России Владимиру Путину, главе Следкома Александру Бастрыкину и главе Минздрава Михаилу Мурашко. Пациенты сообщили, что готовы лично лететь в Москву, чтобы добиться внимания к свои проблемам.

Комментариев главврача онкодиспансера Цикоридзе относительно обращения пациентов не поступало.

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