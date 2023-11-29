Логотип "Кризисная группа СК SOS". Скриншот из ТГ-канала blob:https://web.telegram.org/383d7633-f747-4d5d-834c-e6692efb9971

29 ноября 2023, 19:59

Telegram-канал «Кризисная группа CK SOS»*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Предали огласке общественно важную информацию - сообщали о  потере связи и отсутствии сведений о местонахождении осужденных после громкого процесса

Деятельность в 2022 году

Освещал события, связанные с делом чеченских братьев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, осужденных к многолетнему заключению по обвинению в пособничестве участникам незаконного вооруженного формирования. Сами братья считают себя невиновными, а дело против них – сфабрикованным 1.

11 мая суд в Грозном отклонил апелляцию на приговор, а представитель «Кризисной группы» в Telegram-канале сообщил о намерении подать кассационную жалобу и продолжать бороться за отмену приговора 2.

15 июля канал сообщил о пропаже Магамадова из «Владимирского централа», куда он был этапирован после подтверждения приговора. К нему не был допущен адвокат, а сотрудники тюрьмы не смогли сообщить о его местонахождении 3. 29 июля канал снова сообщил, что о судьбе Магамадова ничего не известно: в тюрьме, где он должен отбывать наказание, сообщили, что его здесь нет.

Спустя три недели после пропажи Магомадова, канал призвал своих подписчиков и неравнодушных добиваться от сотрудников ФСИН информации о его местонахождении 4. Только 11 августа, спустя два месяца, адвокату удалось встретиться с подзащитным 5. Процесс этапирования Салеха длился 56 дней.

25 октября Telegram-канал провел эксклюзивную прямую текстовую трансляцию с заседания 5-го кассационного суда Пятигорска по жалобе на приговор Магамадова и Исаева. Сторона защиты настаивала на отмене приговора и пересмотре дела за пределами Чечни, указывала на несостоятельность обвинения и многочисленные нарушения в ходе следствия и в судебных процессах. Но кассационный суд отказал в пересмотре приговора.

Биография

В «Кризисную группу СК SOS» в октябре 2021 года объединились правозащитниками и активистами, помогавшими людям с 2017 года, с момента, когда стало известно о массовых преследованиях представителей ЛГБТК+ в Чечне 6. Участники проекта предоставляют безопасное жилье, юридическую, финансовую, медицинскую и психологическую помощь, возможность создать необходимые условия для жизни на новом месте.

15 апреля в мессенджере Telegram был создан канал «Кризисной группы», помогающий людям покинуть регионы Северного Кавказа, где они столкнулись с дискриминацией, насилием и смертельной опасностью.

«Мы считаем важным собирать доказательства и распространять информацию, которая заставит российские власти и международное сообщество принять меры, чтобы прекратить преследование ЛГБТК+ на Северном Кавказе и привлечь виновных к ответственности.», - говорится о целях проекта на его официальном сайте.

С 2017 по 2022 год проект оказал помощь 745 людям, 369 помогли покинуть регион, 315 – помогли эмигрировать или получить убежище 7.

В мае 2023 года Минюст внес Кризисную группу СК SOS в реестр иноагентов.

* внесена в реестр иноагентов

Примечания

  1. Канал группы - https://t.me/sksosorg/37
  2. Канал группы - https://t.me/sksosorg/47
  3. Канал группы - https://t.me/sksosorg/118
  4. Канал группы - https://t.me/sksosorg/131
  5. Канал группы - https://t.me/sksosorg/134
  6. Информация с сайта группы - https://sksos.org/about/
  7. Годовой отчет группы - https://sksos.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/report.pdf

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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