Telegram-канал «Кризисная группа CK SOS»*

29 ноября 2023, 19:59

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Предали огласке общественно важную информацию - сообщали о потере связи и отсутствии сведений о местонахождении осужденных после громкого процесса

Деятельность в 2022 году

Освещал события, связанные с делом чеченских братьев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, осужденных к многолетнему заключению по обвинению в пособничестве участникам незаконного вооруженного формирования. Сами братья считают себя невиновными, а дело против них – сфабрикованным .

11 мая суд в Грозном отклонил апелляцию на приговор, а представитель «Кризисной группы» в Telegram-канале сообщил о намерении подать кассационную жалобу и продолжать бороться за отмену приговора .

15 июля канал сообщил о пропаже Магамадова из «Владимирского централа», куда он был этапирован после подтверждения приговора. К нему не был допущен адвокат, а сотрудники тюрьмы не смогли сообщить о его местонахождении . 29 июля канал снова сообщил, что о судьбе Магамадова ничего не известно: в тюрьме, где он должен отбывать наказание, сообщили, что его здесь нет.

Спустя три недели после пропажи Магомадова, канал призвал своих подписчиков и неравнодушных добиваться от сотрудников ФСИН информации о его местонахождении . Только 11 августа, спустя два месяца, адвокату удалось встретиться с подзащитным . Процесс этапирования Салеха длился 56 дней.

25 октября Telegram-канал провел эксклюзивную прямую текстовую трансляцию с заседания 5-го кассационного суда Пятигорска по жалобе на приговор Магамадова и Исаева. Сторона защиты настаивала на отмене приговора и пересмотре дела за пределами Чечни, указывала на несостоятельность обвинения и многочисленные нарушения в ходе следствия и в судебных процессах. Но кассационный суд отказал в пересмотре приговора.

Биография

В «Кризисную группу СК SOS» в октябре 2021 года объединились правозащитниками и активистами, помогавшими людям с 2017 года, с момента, когда стало известно о массовых преследованиях представителей ЛГБТК+ в Чечне . Участники проекта предоставляют безопасное жилье, юридическую, финансовую, медицинскую и психологическую помощь, возможность создать необходимые условия для жизни на новом месте.

15 апреля в мессенджере Telegram был создан канал «Кризисной группы», помогающий людям покинуть регионы Северного Кавказа, где они столкнулись с дискриминацией, насилием и смертельной опасностью.

«Мы считаем важным собирать доказательства и распространять информацию, которая заставит российские власти и международное сообщество принять меры, чтобы прекратить преследование ЛГБТК+ на Северном Кавказе и привлечь виновных к ответственности.», - говорится о целях проекта на его официальном сайте.

С 2017 по 2022 год проект оказал помощь 745 людям, 369 помогли покинуть регион, 315 – помогли эмигрировать или получить убежище .

В мае 2023 года Минюст внес Кризисную группу СК SOS в реестр иноагентов.

* внесена в реестр иноагентов

Примечания