Житель Волгоградской области потребовал у Минобороны выплат за ранение в Чечне

18 октября 2023, 01:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Три года инвалид Чеченской войны из Волгоградской области добивается от Минобороны России страховых выплат за ранение и инвалидность. Истцу, который частично парализован, требуются деньги на лечение, пояснил депутат Новоанненской городской думы Николай Ренсков.

В Центральном районном суде Волгограда три года длится судебный процесс по иску уроженца Новоаннинского района (имя не указываем из-за конфиденциальности, защитник запретила) к Министерству обороны РФ, комиссариату Волгоградской области и страховщику «СОГАЗ». Истец не смог явиться в суд из-за плохого состояния здоровья. Его интересы защищает представитель – юрист Светлана Моисеева.

Поддержать товарища пришли ветераны десантных войск: депутат Новоанненской городской думы Николай Ренсков, член межрегиональной организации воинов-интернационалистов «Дунай-68» Владимир Корнеев и председатель совета ветеранов Красноармейского района Волгограда Геннадий Ковальчук.

До начала заседания 17 октября Николай Ренсков рассказал корреспонденту «Кавказского узла» краткую историю жизни истца. Ему 48 лет. Он женат. Детей нет. Помогает маме. В армии служил в десантных войсках. Во время Чеченской войны истец получил орден мужества. Во время боя был тяжело ранен. В начале 1995 года проходил лечение в военном госпитале. 30 марта в тяжелом состоянии он был выписан из госпиталя и вернулся домой. Вскоре получил инвалидность второй группы. Начались проблемы с положенными ему страховыми и иными выплатами.

Депутат городской думы сообщил, что истец обратился к нему недавно за помощью – попросил организовать лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского. В этом году он прошел там обследование и лечение.

«Врачи сказали, что состояние его здоровья может в любой момент ухудшиться. Он сейчас частично парализован. Поэтому (назвал имя истца) нужны деньги для лечения, и Минобороны должно отдать ему деньги, которые до сих пор не выплатили», - заявил Ренсков.

В зале судебных заседаний присутствовали юрист Светлана Моисеева и группа поддержки истца. АО "СОГАЗ" представляла Наталья Красильникова. От федерального казначейства присутствовала юрист Елена Шлыкова. В зале суда была помощник прокурора Центрального района Марина Шляпко. Представитель Минобороны Александр Щербина участвовал в заседании посредством видеоконференцсвязи. Он находился в Ростове-на-Дону.

Судья зачитала исковое заявление. Истец потребовал восстановить нарушенное право на получение из средств федерального бюджета, выделенных министерству обороны, страховки – возмещение вреда, причиненного военной травмой. (Сумму защита потребовала не указывать) Он также потребовал признать страховым случаем установление ему 5 мая 1995 года инвалидности - военная травма по второй группе, признать право на получение из средств федерального бюджета, выделенной Минобороны, страховой суммы (в указанном иске размере) денежного довольствия военнослужащих, проходящих службу по контракту с учетом его индексации на день принятия решения суда, возложить на военкомат области обязанность по направлению в АО "СОГАЗ" документов, необходимых для выплаты указанной страховой суммы, возложить на Минобороны обязанность по передаче АО СОГАЗ денежных средств для производства выплаты запрашиваемых истцом страховых выплат, обязать АО "СОГАЗ" выплатить истцу эту страховую сумму. А также признать незаконным бездействие военкомата области «в части отказа в направлении в 1995 году документов истца страховщику для выплаты единовременного пособия и страховой суммы», признать незаконным бездействием Минобороны РФ в части отсутствия контроля за реализацией военкоматом прав истца в получении единовременного пособия и страховой суммы, взыскать с Минобороны и военкомата области компенсацию морального вреда в указанном в иске размере, «причиненного отказом в направлении в 1995 году страховщику документов и выплате единовременного пособия страхового пособия страховой суммы».

«Это окончательные ваши требования?» - спросила судья Моисееву.

«Да, они оформлены единым документом. Датированы 6 сентября 2023 года. Поддерживаю их в полном объеме», - ответила представитель истца.

Далее судья стала уточнять исковые требования, выясняя у представителя истца, на каких нормах закона сторона истца основывает свои требования. Так по пункту требований пособия Светлана Моисеева пояснила, что это право гарантировано нормой Федерального закона «О статусе военнослужащих» N 76-ФЗ - статья 18, пункт 3. «Уточняю, уважаемый суд. Я прошу не об индексации своевременно невыплаченной той суммы, какая бы она ни была. Эта сумма выражена в окладах военнослужащих по контракту. Оклады эти проиндексированы законом, они не нуждаются в индексации в судебном порядке», - пояснила представитель истца.

При этом она сослалась на инструкции и приказы министра обороны. Например, на приказ министра обороны РФ 2019 года №727, который регламентирует размер оклада военнослужащим в размере 18441 рублей. Представитель министерства обороны подтвердил суду, что именно этим приказом регламентируется размер такой суммы оклада. «Но мы считаем, что денежное довольствие должно исчисляться, исходя из размеров того должностного оклада, который действовал на период 1995 года, когда это событие наступило», - пояснил юрист Минобороны.

«Ему (истцу) отвечал военкомат: «Вы не уволены в связи с военной травмой, а уволены в связи с окончанием срока службы». Зная, что он инвалид, ему не оформили документы на страховую сумму. В 2020 году я впервые обратилась во внесудебном порядке в Минобороны, попросила выплатить и страховую сумму, и единовременное пособие. Отказали. Ответ: «Мы все обязательства выполнили». Этот отказ и означает, что они не признали его инвалидность», - сообщила суду Моисеева.

Она пояснила судье, что на все 80 отправленных ею запросов органы военного управления давали ответы, которые следует считать незаконным бездействием. «Отвечают: «Все обязательства ВСК (военно-страховая компания) выполнила перед вами». Даже не собираются расследовать обстоятельства. Минобороны и военкомат отвечают и в прокуратуру, и мне подобным образом», - сказала Моисеева.

«Уважаемый суд, как такового оспаривания страхового случая Минобороны никогда не выдвигало. Мы сообщали о том, что в документах истца есть неточности: в частности, когда рассматривали документы, было видно, что по приказам (назвал фамилию истца) был уволен с военной службы по окончании службы. Но эта выплата – единовременное пособие – предусматривает, если военнослужащий был уволен по здоровью», - сказал представитель Минобороны.

«В 2022 году привели приказ (Министра обороны) в соответствие... Страховой случай наступил. Не оспариваем. Он действительно был уволен по здоровью», - заявил Щербина. При этом представители других ответчиков также заявили, что не оспаривают страховой случай.

Моисеева задала вопрос Щербине: «Почему ваше подчиненное подразделение – областной военкомат – не направил документы в страховую компанию для выплат в 1995 году?»

«Ваш ответ по изменениям в приказе относится только к вопросу единовременного пособия, но никак не к страховой выплате. Ваши доводы неотносимы и недопустимы. Почему вы не приняли меры в 2020, 2021, 2022 годах, когда я обращалась?» - спросила представителя Минобороны Моисеева. Но судья сняла ее вопрос с обсуждения.

Представитель истца обратила внимание суда на тот факт, что закон предусматривает 50 окладов за инвалидность по второй группе. Но ее доверитель до момента получения инвалидности получил в 1995 году 10 окладов за тяжелую травму. Таким образом, истец требует не 50, а 40 окладов. Моисеева при этом сослалась на Постановление правительства РФ №295 1993 года.

После уточняющих вопросов по исковым требованиям участники процесса стали выяснять вопрос, почему сторона истца не желает привлечь в качестве ответчика Военную страховую компания (ВСК). Моисеева пояснила, что у нее нет исковых требований к ВСК. После дискуссии судья приняла решение признать ВСК ответчиком и истребовать от нее необходимые суду дополнительные документы. Следующее судебное заседание было назначено на 15.00 мск 14 ноября.

Юрист Сергей Иващенко, не связанный с этим делом, пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что, согласно статье 208 Гражданского кодекса РФ, исковая давность не распространяется на требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.

«Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска», - процитировал норму закона юрист.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале октября росгвардеец из Северной Осетии Хизри Куразов не смог добиться выплаты компенсации в связи с ранением. По его словам, ранение было получено в казарме, но привело к серьезному ущербу для здоровья.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.