Родители больных детей пожаловались на проблемы с помощью от властей Азербайджана

14 октября 2023, 14:12

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Власти Азербайджана приостановили бесплатную выдачу лекарства для детей с недостатком развития роста, и люди вынуждены искать деньги на покупку дорогостоящего препарата, пожаловались родители пациентов. Представители властей списали на производителя перебои с поставками лекарства.

Азербайджанские семьи, в которых дети страдают болезнью недостатка развития роста, столкнулись с проблемой бесплатного получения от государства препарата Norditrofin (Nordiflex). Этот препарат компенсирует в организме недостаток синтеза гормона роста, при дефиците которого развивается карликовость, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель Объединения врачей Азербайджана Айдын Алиев.

По словам Алиева, уже два месяца государственное Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (ОУМТП, азербайджанская аббревиатура - TƏBİB) не выдает родителям это лекарство. "Один флакон лекарства должен вводиться в виде инъекции ребенку раз в неделю. Это означает, что родители ежемесячно должны покупать эти лекарства за 800-1000 манат (около 470-588 долларов. – Прим. "Кавказского узла"). Препарат необходимо обязательно вводить страдающим заболеванием детям до 15-16-летнего возраста", - рассказал он.

В Азербайджане около 1200-1500 семей нуждаются в этом препарате, отметил он. В аптеках препарат имеется и продается по цене 200-230 манат (около 117-135 долларов. – Прим. "Кавказского узла") за флакон. "В месяц надо купить на 800-1000 манат. Таких денег у многих родителей нет, семьи вынуждены брать долг, продавать имущество, чтобы спасти здоровье детей", - сказал Айдын Алиев.

Информацию о дефиците препарата подтвердил родитель больного ребенка Анар Меликов. По его словам, в поисках лекарства он звонил на горячую линию обязательного страхования, и там подтвердили данные о нехватке лекарства, пообещав скоро решить проблему дефицита.

"Два месяца не получали этот гормональный препарат. Работники фирмы, поставляющей это лекарство, сказали, что будут сотрудничать с другим поставщиком, поэтому ощущается нехватка лекарства", - сказал житель Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла".

С этой же трудностью столкнулась сестра местной жительницы Шахлы Алиевой. "Два месяца лекарства нет. Сын сестры сильно отстает в росте, перерыв в лечени недопустим. Но купить этот препарат в аптеке для полного курса лечения она не может из-за нехватки материальных средств", - рассказала Шахла Алиева корреспонденту "Кавказского узла".

Родственник больного ребенка Афган Асадов сообщил, что его племянник покупает этот препарат в Иране. "Не осталось инстанций, куда бы он не жаловался и не требовал, но помощи не было. Пришлось ему отправиться в Иран", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Отец больного ребенка Фуад Алиев пожаловался корреспонденту "Кавказского узла", что цена этого препарата в аптеках достигла 578 манат (около 340 долларов).

В ОУМТП недостаток лекарств для бесплатного снабжения больных объяснили тем, что фармацевтическая компания Novo Nordisk значительно сократила производство из-за дефицита специального сырья. ОУМТП пообещало решить проблему, переключившись на поставки от другого производителя. "В 2020-2023 годах этим препаратом были обеспечены 1500 детей. Из-за дефицита сырья на мировом рынке для производства таких лекарств компания прекратила их поставки два месяца назад. Принимаются меры по решению проблемы, и со следующего месяца Республиканский эндокринологический центр обеспечит поставки лекарства от другой компании", - говорится официальном заявлении Объединения, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Производители заранее предупреждают об уменьшении поставок, и государственное ведомство не могло не знать о скором дефиците, прокомментировал заявление ОУМТП Айдын Алиев. "И могло заранее договориться с другим поставщиком, чтобы родители не ринулись в аптеки и не увеличился спрос на этот препарат. А за ростом спроса обязательно следует подорожание. Почему частные компании быстро сориентировались и завезли лекарства от другого производителя, а TƏBİB перекладывает свою вину на других? Почему некоторые люди получают от TƏBİB это лекарство, а другим не достается?" - сказал Алиев.

Комментариями от представителей ОУМТП относительно претензий врача "Кавказский узел" пока не располагает.

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