08 октября 2023, 03:47

Массовое отравление в Карачаево-Черкесии произошло из-за водопроводной воды

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Сильно изношенная водопроводная сеть и, как следствие, загрязненная вода стали причиной массового отравления в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии, которое произошло в начале сентября, сообщил Роспотребнадзор.

"Кавказский узел" писал, что 4-6 сентября 49 жителей Усть-Джегутинского района Карачаево-Черкесии обратились к врачам с симптомами острой кишечной инфекции, более 30 человек были госпитализированы. К 15 сентября число заразившихся превысило 140.

Управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии провело эпидемиологическое расследование массового отравления в четырех населенных пунктах Усть-Джегутинского района республики. В сообщении, опубликованном 6 октября на сайте ведомства, указано, что продукты питания, которые могли бы стать причиной отравления, все пострадавшие не ели. Нет и очагов заражения в пределах одной семьи. В анамнезе у подавляющего большинства больных оказалось употребление некипяченой водопроводной воды. "Фактором послужила питьевая вода, подаваемая населению из Усть-Джегутинского группового водопровода", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что возбудителями заболевания стали несколько разных видов вирусом и бактерий. Отмечается, что инфицирование воды произошло одномоментно в ходе аварийных ситуаций в августе и сентября текущего года "на водоводе и внутригородских сетях с прекращением подачи воды на отдельных улицах города длительностью до восьми часов".

Также Роспотребнадзор сообщил, что водопроводные сети сильно изношены (до 80%) и при их ремонте использовались различные материалы - металл, пластик - из-за чего стыки участков водовода были недостаточно герметичны. "При опустении водопроводной трубы произошел подсос грунтовых вод, насыщенных фекальными стоками. В настоящее время 80% г. Усть-Джегута использует для сбора канализационных стоков выгребные ямы поглотительного типа, содержимое которых фильтруется в почву", - пишет ведомство.

Собранные пробы питьевой воды показали, что водоподготавливающая организация "качественно очищает и подает населению безопасную воду, которая в дальнейшем загрязняется в изношенной сети".

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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