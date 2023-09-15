15 сентября 2023, 23:59

Число заразившихся кишечной инфекцией в Карачаево-Черкесии превысило 140

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14 человек остаются в инфекционном стационаре после заражения кишечной инфекцией в Карачаево-Черкесии, общее число заболевших достигло 141. 

"Кавказский узел" писал, что 4-6 сентября 49 жителей Усть-Джегутинского района Карачаево-Черкесии обратились к врачам с симптомами острой кишечной инфекции, более 30 человек были госпитализированы. К 13 сентября число заболевших выросло до 135. 

141 человек, в том числе 117 детей, обратились к врачам с признаками кишечной инфекции по состоянию на 15 сентября, сообщило информагентство "Интерфакс-Юг". 

В связи со вспышкой инфекции главный санитарный врач республики отстранил от работы 11 сотрудников школьных столовых из Усть-Джегутинского района, поскольку у них был обнаружен норовирус. При этом Роспотребнадзор не считает их распространителями инфекции - предполагается, что они заразились среди других заболевших и смогут вернутся к работе после выздоровления. 

Местным властям поручено организовать дезинфекцию выгребных ям и септиков в частном секторе Усть-Джегуты.

Власти до сих пор не сообщили, что именно стало источником массового заболевания: пробы воды были взяты в первые дни распространения инфекции, однако 13 сентября Роспотребнадзор сообщал, что рассматривает наряду с водным другие пути заражения, в том числе пищевой. 

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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