Кандидат в главы села в Волгоградской области потребовал отменить результаты выборов

07 октября 2023, 01:57

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Вячеслав Головин, который участвовал в выборах главы села Горноводяное, подал иск в суд с требованием отменить результаты выборов, заявив о фальсификациях. Суд Дубовского района на первом заседании отказался исследовать записи видеофиксации на участке и список избирателей.

Как писал "Кавказский узел", с 8 по 10 сентября в стране, в том числе в регионах юга России проходили выборы различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 регионов и депутатов местных собраний. Независимые наблюдатели на выборах на юге России зарегистрировали более 90 нарушений.

6 октября в Дубовском районном суде Волгоградской области начался судебный процесс по иску Вячеслава Головина. Бывший кандидат на пост главы сельского поселения оспаривает постановление ТИК Дубовского района от 11 сентября о результатах выборов главы Горноводяновского сельского поселения. Он назвал этот документ «незаконным, необоснованным, недостоверно отражающим реальные результаты выборов и волеизъявления жителей села». Постановление, по мнению истца, «подлежит отмене». Головин обжаловал решение ТИК в облизбиркоме, однако «те отказались отменять незаконное Постановление и решение об итогах голосования». Этим, по мнению Головина, ТИК проявляет поддержку действующей главе поселения Ирине Горшковой, которая повторно избиралась на этот пост на сентябрьских выборах. Таким образом, ТИК, по мнению истца, «потворствовал процедуре незаконных выборов».

«Достоверно известно, что 10 сентября на УИК №1420 были доставлены и приняли участие в голосовании более 20 жителей города Дубовки и иных населенных пунктов, не относящихся к данной УИК. Они проголосовали вместо отсутствующих жителей села Горноводяное», - привел в своем иске факты фальсификаций Головин.

Истец попросил суд отменить результаты выборов главы Горноводяновского сельского поселения, признать незаконным и недействительным постановление ТИК, признать незаконным бездействие облизбиркома и незаконным отказ секретаря и.о. председателя УИК №1420 в ознакомлении со списками избирателей, истребовать у ответчиков записи наружного и внутреннего видеонаблюдения на УИК №1420 с 8 по 10 сентября.

Согласно данным упомянутого протокола, в селе Горноводяное насчитывается 450 избирателей. Проголосовали 296 избирателей. В выборах участвовали четыре кандидата. Больше всех набрала голосов действующая глава поселковой администрации, выдвигавшаяся от партии «Единая Россия», Ирина Горшкова (151 голос). На втором месте оказался самовыдвиженец Вячеслав Головин. За него проголосовали 139 избирателей.

В суд явились истец Вячеслав Головин, его представитель, юрист Иван Иванов. Сторону ответчиков представляли член ТИК Дубовского района Татьяна Савченко, исполнявшая обязанности председателя УИК №1420 Вера Селезнева и их представитель Ирина Илюшина. Надзорный орган представлял помощник районного прокурора Алексей Шевченко. Перед оглашением искового заявления сторонами процесса были заявлены ходатайства. Иванов просил суд истребовать в ТИК записи видеонаблюдений на УИК №1420 и список избирателей для того, чтобы определить участников избирательной «карусели». Суд отказал ему в удовлетворении этого прошения. Позже Иванов несколько раз акцентировал внимание суда на важности исследования видеозаписи и списка избирателей.

«Без них суд не имеет смысла», - не раз заявлял представитель истца. Иванов заявил ходатайство об отводе судьи. Но судья отказался удовлетворить его просьбу и продолжил заседание.

Судья удовлетворил ходатайство представителя ответчиков о прекращении судебного производства в отношении исполнявшей обязанности председателя УИК №1420 Веры Селезневой. Во время принятия решения по этому прошению судья на 20 минут удалился в совещательную комнату.

Головин рассказал о ходе выборов

Во время перерыва Вячеслав Головин рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что ему 50 лет, у него двое взрослых детей. Головин является президентом благотворительного фонда «Соборникъ», возглавляет приют для бездомных граждан в селе Горноводяное. Приют существует шесть лет. В нем живут около 40 бездомных, работают 20 сотрудников. Головин беспартийный. Участвовал в выборах как самовыдвиженец.

После перерыва судья предоставил слово административному истцу. Вячеслав Головин отметил, что первые два дня выборы в селе шли «на удивление, нормально». На второй день ему и его наблюдателям «даже позволили ознакомиться со списками избирателей, которые проголосовали».

«Затем в ходе выборов нашим наблюдателям отказали в праве удостовериться на выездном голосовании, тот ли человек голосует, есть ли он в списке избирателей. Мы обращались к руководителю ТИКа (которая в то время находилась на УИК №1420). Нам ответили, что это якобы противоречит закону о персональных данных, хотя тут речь идет об избирательном праве. И мы не можем проверить, кто голосует, имеет ли он на это право», - рассказал суду Головин.

На третий день, 10 сентября, Головину и его наблюдателям было вновь отказано в ознакомлении со списками избирателей. Когда были отправлены корзины для выездного голосования в последний день, с ним был наблюдатель Головина Меркулов. В это время, по утверждению истца, начался подвоз людей, которые не были зарегистрированы в селе Горноводяное. «Пять человек из них опознали: двое из них - жители села Оленье (назвал их фамилии и даты рождения) – сотрудник администрации этого села и сотрудник школы. Остальные - жители города Дубовка, которые работают в ГКУ «Служба спасения поисково-спасательного подразделения города Дубовка» (назвал их имена и даты рождения). Они нашему наблюдателю отказались показывать паспорта и, как мы предполагаем, они получили бюллетени тех избирателей, которые отсутствовали в селе», - поведал суду Головин.

Сколько еще бюллетеней вброшено было гражданами без права на голосование на этом участке, истец не знает. Головин назвал это фальсификацией выборов. «Нам не дают списки избирателей. Мы не смогли точно установить, какие лица отсутствовали и за кого проголосовали подставные граждане. Исполняющая обязанности председателя УИКа Селезнева Вера Ивановна все три дня носила какие-то списки в администрацию села. Есть свидетели. Она докладывала действующей главе, кто не пришел на голосование», - рассказал Головин.

При этом истец отметил, что свидетель стороны ответчиков с неким неизвестным Головину человеком ездили по селу «и заставлял уговорами-угрозами, клеветой на меня, людей голосовать (за действующую главу), сажал их в свою машину и привозил к избирательному участку».

Головин также сообщил, что его свидетель, наблюдатель видела чужих граждан, наблюдала, как они получали бюллетени. Женщина даже остановила некую гражданку, которая пыталась получить бюллетень и для этого дала уже паспорт члену УИК. В этот момент, вспоминал на суде Головин, полицейский потребовал у этой гражданки предъявить паспорт, она отказалась и скрылась, не получив бюллетеня. На видеозаписи это все отражено, заявил истец. «Но руководство Дубовского ТИК, зная это, всячески препятствует этому (предоставлению видеозаписи), мотивируя тем, что якобы камера снимает только сейф и ящик. Но мы знаем, что по правилам камера должна снимать все место выборов. Они (ТИК) придумали какие-то свои правила, отказывают нам. Непонятно, на каком основании», - возмутился Вячеслав Головин.

Он сообщил суду, что в первый же день, когда была обнаружены нарушения, он и его наблюдатели обращались с заявлениями в полицию, прокуратуру и в ТИК. Прокуратура по фактам преступлений не провела проверку, «хотя могли затребовать видеозаписи с УИКа». Прокуратура по непонятной для истца причине перенаправила эти заявления в Избирательную комиссию области, о чем уведомила Головина. В полиции же Головину и его наблюдателям устно сообщили, что, так как они уже обратились в прокуратуру, то прокуратура позже передаст им заявление на «дорасследование». Но такой передачи, по утверждению истца, не последовало.

Далее слово было предоставлено представителю истца. Иван Иванов обратил внимание суда на «простые факты». Он сразу заявил, что «произошла подделка результатов выборов».

«Произошло голосование многочисленных лиц, не являющихся по прописке жителями этого населенного пункта. Произошло нарушение демократических основ нашего государства. Полиция, прокуратура с первого дня бездействуют. Суд бездействует. Поэтому просим разбудить свою совесть и рассмотреть это дело как положено: истребовать все доказательства. Самое главное - видеозапись, которая доказывает факты фальсификаций», - воззвал к суду Иванов.

Представитель истца настаивал, что без видеозаписи «весь этот процесс похож на цирк, потому что никаких доказательств, опровергающих доводы истца, ответчиками не представлены, протокол итоговый ими сфальсифицирован». Это, по утверждению Иванова, доказывают видеозапись и списки избирателей. «Вот прокурор на нашей стороне. Он поддерживает нас в требовании истребовать и изучить все доказательства», - указал Иванов.

Ответчик опровергла доводы истца

Представительница стороны ответчиков Ирина Илюшина сразу заявила суду, что «доводы административного истца не подлежат удовлетворению». Она опровергла требования истца по списку. В части проверки паспортов у избирателей Илюшина отметила, что Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" N 67-ФЗ не дает право кандидату и его наблюдателям полномочия по проверке паспортов избирателей. Они предъявляют паспорта только членам избирательной комиссии с правом решающего голоса. И только после этого избиратель получает бюллетень.

«В федеральном законе определен объем прав наблюдателей. Ни наблюдателю, ни члену УИК с правом совещательного голоса, ни СМИ - никому нельзя осуществлять видео-фотосъемку, копирование сведений, которые содержаться в списках избирателей – в реестре», - заявила Илюшина.

Что касается предоставления видеофиксации, проводившейся на избирательном участке, Илюшина отметила, что истец путает понятия видеофиксация и видеонаблюдение. «Это не видеонаблюдение, как ошибочно полагает истец. У нас разные порядки по разным выборам. В данном случае использовалось не видеонаблюдение, а видеофиксация. Она была установлена для сохранности бюллетеней. Порядок их использования утвержден ТИК по Дубовскому району. Они (камеры) направлены исключительно для фиксации металлического сейфа, в котором находились сейф-пакеты с избирательными бюллетенями. Момент видеофиксации определен до момента извлечения их», - пояснила Илюшина.

Что касается доводов истца о том, что голосовали избиратели, не обладающие активным избирательным правом, то, по словам представителя ответчиков, они «ничем не могут быть подтверждены». Илюшина также отметила, что никаких письменных жалоб – ни от избирателей, ни от наблюдателей или кандидатов - в адрес ТИКа и Облизбиркома не поступало, на горячую линию звонков с жалобами не было. «Голосование проходило в штатном режиме», - заключила Ирина Илюшина.

После исследования материалов дела судья поочередно стал приглашать в зал свидетелей. Сторона истца доставила четверых свидетелей – жителей села Горноводяное: сотрудники приюта для бездомных Татьяна Зимина, Дарья Кристабинцева, Илья Головин и безработный Николай Кривозуб. Все они рассказали, что 10 сентября встретили на пороге поселкового дома культуры, в котором располагалась УИК №1420, двух жителей села Оленье и назвали их имена. Этих граждан свидетели очень хорошо знали. Свидетели заявили, что эти граждане, по их глубокому убеждению, регистрации в селе Горноводяное не имеют. На вопросы Илюшиной и судьи, смотрели ли они в паспорта этих граждан и видели ли они, как те голосовали, все свидетели ответили отрицательно. Также опрошенные свидетели рассказали о подвозе к УИК жителей города Дубовка.

Пятым выступал свидетель стороны ответчика Александр Белич. Он сообщил, что четыре года работает специалистом администрации поселка Горноводяное. Белич пояснил, что во время выборов он исполнял обязанности главы поселения. Находился все время в администрации села, никого не агитировал и никому не угрожал, избирателей к УИК не подвозил, решал поселковые проблемы. «А машин много было в центре села – так это дачники на выходных приехали», - объяснил ажиотаж на выборах Белич.

После опроса свидетелей Иванов подал ходатайство об обеспечении допроса в суде лиц, на которых указали свидетели истца, «которых Селезнева внесла в дополнительный список избирателей». Он потребовал проверить их действительную регистрацию.

Судья отказал в просьбе представителя истца, сославшись на ее «преждевременность». В то же время он поддержал ходатайство Головина об отправке судебного запроса в отдел районной полиции с целью определения, «где зарегистрированы лица», о которых сообщал истец и его свидетели. Судья Репин объявил перерыв. Следующее заседание состоится 9 октября в 11.00 мск.

Жители Горноводяного рассказали о проблемах села

После суда корреспондент «Кавказского узла» посетил село Горноводяное. Жители поселка, дававшие свидетельские показания в суде, показали журналисту здание клуба, в котором располагалась УИК №1420. Под крышей на углу здания установлена камера видеонаблюдения, направленная на вход в дом культуры.

«Видеозапись с этой камеры могла бы помочь определить, кто приехал голосовать незаконно. Но ни следственным органам, ни прокуратуре, ни суду это почему-то неинтересно», - возмутилась Дарья Кристабинцева.

Илья Головин рассказал о проблемах села, которые мог бы решить кандидат Вячеслав Головин. Это, прежде всего некачественное водоснабжение. «Мы живем у самой Волги, но вода поступает в дома сверху (со скважин и источника). Система водоснабжения старая. Постоянные перебои с водой. Постоянные порывы и латание труб. Горная часть села постоянно без воды. В нижнюю часть и в приют вода еще поступает, хотя и часто с перебоями и со слабым напором. Глава села с нами на этот счет вообще разговаривать не хочет», - сказал Илья.

Дарья Кристабинцева отметила плохую работу дома культуры, По ее словам, кружки для детей не работают, культурные мероприятия в селе - редкое явление. Она также рассказала о проблеме электроснабжения в поселке. «Головин бы не был безразличен к этим проблемам. Он требовал бы от вышестоящих властей их решения», - сказала Дарья.

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