05 октября 2023, 01:25

Силовики нашли новый способ преследования жителей Чечни

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело жителя Чечни Адама Мадаева, оштрафованного за комментарий в оппозиционном канале, говорит о сохранении у силовиков интереса к ресурсами критиков властей, а также демонстрирует новую практику фабрикации обвинений, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. 

Как писал "Кавказский узел", суд оштрафовал жителя Чечни Адама Мадаева на 10 тысяч рублей из-за комментария, оставленного в чате оппозиционного властям республики телеграм-канала 1ADAT*.

Учитывая отношение чеченских властей к критикам и оппозиционным каналам, Мадаев “достаточно легко отделался”, считает автор комментария на “Кавказском узле” gonzalo_lynch. Он напомнил, что других критиков в Чечне подвергали более жестким наказаниям. Также комментатор привел версию оппозиционного канала о том, что комментарий с телефона Мадаева был оставлен задержавшими его силовиками, которые на основе этого комментария и завели дело. “Нежелательный опыт общения с местными силовиками, и знакомство с методами их работы, подсказывают, что все могло обстоять именно таким образом”, - добавил комментатор. 

Штраф за комментарий, пусть и сфальсифицированный самими силовиками, - новая практика для Чечни, считает чеченский правозащитник Оюб Титиев.

"Если-был только штраф, скорее всего, комментарий был несерьезный и безобидный", - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”. Титиев добавил, что в Чечне, да и в целом в России, доказать фабрикацию или фальсификацию несложно, однако трудно бывает эти доказательства в суде отстоять. 

Штраф за комментарий в интернете, да еще и в оппозиционном канале - нечто новое для чеченской действительности, заявил корреспонденту “Кавказского узла” юрист “Команды против пыток”**. 

"В нашей практике скорее встречались случаи недозволенного обращения с людьми, которые читали оппозиционные каналы или иным образом были с ними связаны, вплоть до насильственных исчезновений. Впрочем, важно знать, были ли кроме этого (штрафа) еще какие-то последствия для человека. Я не видел самого комментария, в опубликованном на сайте суда постановлении лишь указано, что это были комментарии, представляющие оперативный интерес. Но допускаю, что роль могло сыграть не его содержание, а скорее ресурс, на котором он был опубликован" - рассказал он.

Юрист обратил внимание, что у чеченских оперативников, очевидно, не угасает интерес к оппозиционным каналам. В постановлении есть ссылка на акт наблюдения и некое заключение специалиста, но больше ничего конкретного.

"Из текста постановления вытекает, что Мадаев признал свою вину и вероятно, что именно этим и устанавливается якобы его авторство. Обычно суды воспринимают первые показания как надлежащее доказательство, даже несмотря на дальнейший отказ от них, не говоря уже о признании вины в суде"- резюмировал представитель правозащитной организации.

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* Заводской суд Грозного признал ряд публикаций Telegram-канала 1Adat экстремистскими, а также назвал запрещенными интернет-ресурсы движения 1Adat.

** "Команда против пыток" внесена в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Примечание:

"Мансур Мовлаев осужден на полгода", "Зара Муртазалиева исключена из списка террористов", "Жители Чечни осуждены на семь лет вопреки показаниям о пытках". 

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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