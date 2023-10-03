МВД Азербайджана сообщило о плантации конопли близ Ходжалы

03 октября 2023, 02:39

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Силовики обнаружили неподалеку от аэропорта Ходжалы плантацию наркосодержащих растений площадью более ста гектар, сообщило МВД Азербайджана.

19-20 сентября Баку провел военную операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. Десятки тысяч жителей покинули свои дома и стали беженцами, говорится в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

Глава пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев сообщил 2 октября, что в Ходжалы было найдено множество плантаций по выращиванию наркосодержащих растений. По его словам, обнаружено более 100 гектар плантаций.

"Проведенные экспертами исследования местности дают основания полагать, что на этих территориях массово культивировали такие растения", - приводит его слова Oxu.az.

Гаджиев напомнил, что ранее МВД Азербайджана неоднократно сообщало о выращивании наркосодержащих растений в Нагорном Карабахе.

На месте обнаружения плантации в Ходжалинском районе побывали представители иностранных средств массовой информации. В сообщении ведомства отмечается, что плантация находится около аэропорта Ходжалы и охранялась, что говорит о том, что произрастающая на ней конопля не являются дикорастущими.

Эльшад Гаджиев также сообщил, что выращиваемая конопля Cannabis Sativa относится к одному из самым востребованных на мировом рынке сортов.

По данным властей Армении, уже к 30 сентября в страну переехали 100 417 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек. 1 октября число беженцев достигло 100 514 человек. Последний автобус перевез 15 человек из числа тех, кто не мог самостоятельно покинуть свои дома, сообщил 1 октября карабахский омбудсмен. Миссия ООН по итогам мониторинга сообщила 2 октября, что в Карабахе осталось не более 100 местных жителей.

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