Верховный суд отказался рассматривать дело лидеров партии "Лело"

30 сентября 2023, 05:00

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Иск лидеров оппозиционной партии "Лело" Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также бизнесмена Автандила Церетели по делу об отмывании денег не принял к производству Верховный суд Грузии.

Как писал "Кавказский узел", лидер оппозиционной партии "Лело" Мамука Хазарадзе, его заместитель Бадри Джапаридзе и бизнесмен Автандил Церетели обвинялись по делу об отмывании десятков миллионов долларов в основанном Хазарадзе "ТВС банке". Суд переквалифицировал дело по статье о мошенничестве и 12 января 2022 года приговорил всех троих обвиняемых к 7 годам лишения свободы, но исполнение приговора в связи с истечением сроков давности отменил. Из-за этого приговора Бадри Джапаридзе лишился депутатского мандата. В январе апелляционный суд оставил приговор в силе.

Проверки "ТВС банка" начались еще в мае 2018 года, служба финансового мониторинга пришла к выводу, что в его деятельности есть нарушения. В 2019 году Хазарадзе жаловался на давление силовиков и Нацбанка.

Верховный суд Грузии отказался рассматривать иск учредителей "ТВС банка" и оппозиционной партии "Лело за Грузию" Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также бизнесмена Авто Церетели по делу об отмывании денег. Суд принял решение спустя полгода после того, как стороны обжаловали решение апелляционного суда, сообщает 29 сентября "ТВ Формула".

По словам адвоката Звиада Кордзадзе, что приговор по делу о мошенничестве будет обжалован в Страсбургском суде. «Пятилетняя эпопея в данном случае закончилась. Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе были оправданы в отмывании денег. Осталась только статья о мошенничестве, эта часть будет обжалована нами в Страсбургском суде, где окончательно будет установлено, что Хазарадзе и Джапаридзе не имеют никакого отношения к этому вопросу", - сказал адвокат.

По словам адвоката Автандила Церетели Кахи Церетели, решение апелляционного суда таким образом остается в силе. Он удивлен тем, что Верховный суд даже не стал рассматривать дело, поскольку оно не соответствует ни одному из критериев, которые находятся в его юрисдикции.

Решение Верховного суда прокомментировал Мамука Хазарадзе. "Обвинение не подтвердилось - это не отмывание денег! Дело об отмывании денег завершено. Чего они добились? Приостановили американские и европейские инвестиции в страну, разрушили проект века, строительство Анаклии, отложили развитие страны на десятилетия. Почему Грузия в такой ситуации? Потому что у нас есть правительство, которое не считается с национальными интересами", - написал он в соцсети.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.