Таганову отказано в возбуждении дела после нападения

30 сентября 2023, 04:01

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Майкопскому активисту Роману Таганову отказано в возбуждении уголовного дела после нападения. По его словам, участковый проигнорировал его доводы. Отказ будет обжалован, заявил адвокат Таганова Феликс Вертегель.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 августа врачи диагностировали травмы у активиста Романа Таганова, госпитализированного в Майкопе после того, как его избил неизвестный. Нападавший требовал от Таганова прекратить публикации в соцсети. 8 августа супруга рассказала, что Таганов страдает от головной боли и болей в теле. Силовики взяли у него заявление о нападении.

Роману Таганову отказано в возбуждении уголовного дела об избиении. «Участковый отказал в возбуждении [уголовного дела] ввиду того, что я находился в стационаре на момент рассмотрения заявления. Кроме того, чтобы замаскироваться свою халатность, он занес в протокол какие-то совсем не связанные с нападением на меня случаи и даже переписал без изменений оскорбительное формулировки напавшего. Аудио- и видеозаписи, которые я представил, рассмотрены не были. Даже свидетелей нападения опрашивать не стали», - рассказал Таганов корреспонденту "Кавказского узла" 29 сентября.

По его словам, избиение повлияло на его вестибулярный аппарат. Из-за этого он недавно попал в аварию и получил еще одно сотрясение мозга. Кроме того, после нападения в местных телеграм-чатах появилась группа сторонников напавшего, которые призвали выгнать Таганова из района как "предателя родины".

Адвокат Таганова Феликс Вертегель рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что занимается проблемой обжалования. «Формально там все в рамках закона, но с опорой на судебно-медицинскую экспертизу, в отношении которой у нас уже есть некоторые аргументы для опровержения», - заявил он.

Роман Таганов 29 июля 2022 года был приговорен Майкопским горсудом к трем годам лишения свободы условно по обвинению в применении неопасного насилия к силовикам. Активист не признал вину. 3 октября этот же суд постановил перевести его из-под домашнего ареста в СИЗО по просьбе ФСИН, объяснившей просьбу срабатываниями браслета слежения.

Верховный суд Адыгеи 6 октября 2022 года оставил в силе приговор Таганову. Таганов вышел на свободу 13 октября 2022 года. В ноябре 2022 года суд отменил решение о переводе Таганова из-под домашнего ареста в СИЗО. Это позволяет активисту требовать компенсацию за заключение под стражу, сообщил адвокат. Сам Таганов рассказал, что, наконец-то, получил возможность работать и обеспечивать семью.

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