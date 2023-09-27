Бывший мэр Еревана арестован по обвинению в организации покушения на Пашиняна

27 сентября 2023, 04:56

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Суд в Ереване арестовал бывшего мэра и бывшего спикера парламента Альберта Базеяна, обвиняемого в организации покушения на премьер-министра Никола Пашиняна. Базеян вину не признает и считает себя политическим заключенным, сообщил адвокат.

Бывший мэр Еревана, бывший спикер парламента Армении и бывший вице-председатель добровольческого союза "Еркрапа" Альберт Базеян арестован по обвинению в организации покушения на премьер-министра Никола Пашиняна, сообщают 26 сентября "Новости-Армения" со ссылкой на сообщение в соцсетях адвоката Георгия Меликяна.

По словам Меликяна, ходатайство следователя об аресте было полностью удовлетворено. "Никол все еще растаптывает судебную систему", - приводит слова адвоката Deutsche Welle.

Меликян заявил, что обвинение в попытке переворота безосновательно, оно строится на показаниях одного человека. Базеян, по словам адвоката, вину не признает и считает себя политическим заключенным.

Службы безопасности сообщила о задержании Базеяна и еще семерых членов военно-патриотической организации "Крестоносцы" 23 сентября. Им вменили подготовку к узурпации власти и покушение на Пашиняна, сообщает "Интерфакс".

"Кавказский узел" писал, что в Ереване ежедневно проходят акции протеста, участники которых требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. 26 сентября за неповиновение требованиям полиции были задержаны 74 человека.

Протестующие в Ереване требуют отставки Никола Пашиняна после того, как Нагорный Карабах перешел под контроль Азербайджана по результатам проведенной им 19 сентября военной операции. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции.

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