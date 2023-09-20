Российские миротворцы. Фото: https://www.aysor.am/ru/news/2023/09/20/миротворцы/2154667

20 сентября 2023, 18:50

Российские миротворцы погибли в Карабахе

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Автомобиль с миротворцами подвергся обстрелу, находившиеся в нем военные погибли, сообщило сегодня Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", в лагере миротворцев размещены более 2,2 тысячи жителей Нагорного Карабаха, в том числе более тысячи детей, эвакуированных из зоны боевых действий, сообщило Минобороны России. После объявления о прекращении боевых действий мэрия Степанакерта призвала горожан оставаться в убежищах и воздержаться от попыток самостоятельной эвакуации в сторону аэропорта, где размещена база российских миротворцев.

О гибели российских миротворцев сообщило сегодня Минобороны России. "20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли", - говорится в сообщении в  Telegram-канале ведомства. Другие подробности случившегося, в частности, число погибших военнослужащих, их имена и звания в сообщении не указаны.

На месте происшествия работают российские и азербайджанские представители следственных органов.

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Примечание:

"Минобороны Азербайджана заявило о контроле над десятками позиций в Карабахе", "Миротворцы отчитались об эвакуации жителей Нагорного Карабаха", "Военные эксперты оценили последствия боев в Нагорном Карабахе за сутки".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

20 сентября 2023, 19:54

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