Азербайджан сообщил об артиллерийской перестрелке в Карабахе

19 сентября 2023, 13:13

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Военнослужащие Нагорного Карабаха обстреливают из артиллерии позиции азербайджанских солдат в Агдамском районе. В ответ также ведется стрельба из артиллерии, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел" Азербайджан сегодня заявил о проведении контртеррористической операции в Нагорном Карабахе. Жители Степанакерта рассказали об артиллерийской атаке на город.

Позиции азербайджанских военных сегодня подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны карабахских военнослужащих, заявило Минобороны Азербайджана.

"[Огонь ведется по] позициям азербайджанской армии, дислоцированным в направлении Агдамского района. Подразделения азербайджанской армии принимают ответные меры", – сообщило министерство на своем сайте.

На 13.12 мск на сайте Минобороны Нагорного Карабаха нет комментариев относительно сообщения азербайджанского оборонного ведомства.

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