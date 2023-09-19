19 сентября 2023, 11:39

Житель Пятигорска заподозрен в причастности к ИГ*

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Участник запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" задержан в Пятигорске, он арестован, отчиталась ФСБ.

По данным ведомства, в апреле 2023 года мужчина добровольно присягнул на верность одному из лидеров ИГ* и "планировал совершать преступления".

Задержанный раскаялся и дал признательные показания, он взят под стражу, пишет со ссылкой на управление ФСБ ГТРК "Ставрополье".

"Кавказский узел" писал, что в июле двое жителей Дагестана были заподозрены в попытке примкнуть к ИГ*. По версии следствия, они решили выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне боевиков террористической организации и были задержаны турецкими силовиками. Дело было возбуждено по части 1 статьи 30, части 2 статьи 208 УК РФ (приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании) и части 1 статьи 30, части 2 статьи 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации).

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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