Подросток ранил четырех человек в ростовской школе

11 сентября 2023, 09:49

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В Ростовской области вооруженный ножом подросток при попытке зайти в школу ранил четырех человек, сообщил губернатор Василий Голубев.

По сведениям губернатора, нападавшему - 15 лет, он ученик девятого класса этой школы.

Инцидент произошел в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области, при нападении пострадали трое сотрудников школы и родственник одного из учеников. Их состояние оценивается как легкой степени тяжести, утверждает губернатор.

По словам Голубева, нападавший страдает психическим заболеванием. «На месте работают специалисты. Никто из детей не пострадал», - написал сегодня губернатор в Telegram-канале.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в июне 2020 года в Волгоградской области был арестован 14-летний школьник. Следствие решило, что подросток готовил убийство сотрудника школы и одного из учеников, для чего самостоятельно изготовил бомбу. Убедительных доказательств версии следствия нет, а выводы психиатра о невменяемости школьника вызывают сомнения, указывала защита. После пребывания подростка в областной психиатрической больнице №1 главврач учреждения выдал справку о том, что заключение экспертизы в отношении школьника не соответствует действительности, сообщил 3 сентября 2021 адвокат Андрей Гордеев. Ранее такое же мнение высказал адвокат Сергей Башбаков. "Мне непонятно, как его признали невменяемым. На мой взгляд, он вменяемый, обычный нормальный подросток", - сказал он.

14 июля 2022 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал подростка из Волгограда виновным в подготовке нападения на школу и, посчитав, что юноша общественно опасен, постановил перевести его его в стационар специального типа для принудительных медицинских мер. 9 января апелляционная инстанция отказалась удовлетворить жалобу на приговор. Мать рассказала, что у сына только наладилась более-менее нормальная жизнь, он поступил в колледж, а приговор суда лишает его надежды на будущее. В феврале 2023 года стало известно, что подросток из Волгограда, которого суд приговорил к принудительному лечению по обвинению в подготовке нападения на школу, вместе с матерью уехал из России.

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