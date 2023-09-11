11 сентября 2023, 09:49

Подросток ранил четырех человек в ростовской школе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ростовской области вооруженный ножом подросток при попытке зайти в школу ранил четырех человек, сообщил губернатор Василий Голубев.

По сведениям губернатора, нападавшему - 15 лет, он ученик девятого класса этой школы.

Инцидент произошел в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области, при нападении пострадали трое сотрудников школы и родственник одного из учеников. Их состояние оценивается как легкой степени тяжести, утверждает губернатор.

По словам Голубева, нападавший страдает психическим заболеванием. «На месте работают специалисты. Никто из детей не пострадал», - написал сегодня губернатор в Telegram-канале.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в июне 2020 года в Волгоградской области был  арестован  14-летний школьник. Следствие решило, что подросток готовил убийство сотрудника школы и одного из учеников, для чего самостоятельно изготовил бомбу. Убедительных доказательств версии следствия нет, а выводы психиатра о невменяемости школьника вызывают сомнения, указывала защита. После пребывания подростка в областной психиатрической больнице №1 главврач учреждения выдал справку о том, что заключение экспертизы в отношении школьника не соответствует действительности, сообщил 3 сентября 2021 адвокат Андрей Гордеев. Ранее такое же мнение высказал адвокат Сергей Башбаков. "Мне непонятно, как его признали невменяемым. На мой взгляд, он вменяемый, обычный нормальный подросток", - сказал он.

14 июля 2022 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал подростка из Волгограда виновным в подготовке нападения на школу и, посчитав, что юноша общественно опасен, постановил перевести его его в стационар специального типа для принудительных медицинских мер. 9 января апелляционная инстанция отказалась удовлетворить жалобу на приговор. Мать рассказала, что у сына только наладилась более-менее нормальная жизнь, он поступил в колледж, а приговор суда лишает его надежды на будущее. В феврале 2023 года стало известно, что подросток из Волгограда, которого суд приговорил к принудительному лечению по обвинению в подготовке нападения на школу, вместе с матерью уехал из России.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Массовая драка школьников в Махачкале обеспокоила дагестанцев", "Защита семьи убитого под Каякентом юноши оспорила квалификацию дела", "Осужденный по делу о терроризме юноша из Волгограда покинул Россию"

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

11 сентября 2023, 09:24

  • Узденов избран депутатом Госдумы на фоне роста популярности оппозиции

    Мандат умершего депутата Госдумы от Карачаево-Черкесии Джашарбека Узденова перейдет по итогам выборов его сыну Солтану Узденову. При этом на выборах сын показал результат хуже, чем его отец, набрав меньше голосов, а оппозиционные кандидаты смогли получить почти втрое больше, чем на выборах 2021 года.

11 сентября 2023, 08:32

11 сентября 2023, 07:39

  • Оппозиция призвала отправить в отставку премьер-министра Грузии

    Грузинская оппозиция обвинила премьер-министра Ираклия Гарибашвили в том, что он летал в Мюнхен на правительственном самолете в частных целях и потребовала инициировать его отставку. Власти опровергли эту информацию, заявив, что полет осуществлялся коммерческим рейсом.

11 сентября 2023, 06:44

  • Житель Кабардино-Балкарии убит в зоне СВО

    Муртаза Акбашев из Зольского района погиб в ходе военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 102 жителей Кабардино-Балкарии.

11 сентября 2023, 05:50

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи