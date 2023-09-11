Правозащитники прокомментировали назначения Руслана Алханова

11 сентября 2023, 00:55

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Руслан Алханов, назначенный заместителем начальника главного управления по борьбе с экстремизмом МВД России, не был замечен в участии в физическом давлении на инакомыслящих, но все равно остается членом команды Рамзана Кадырова, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября бывший глава МВД Чечни, генерал-полковник полиции Руслан Алханов был назначен на должность заместителя начальника главного управления по борьбе с экстремизмом МВД России.

Сопредседатель Центра защиты прав человека «Мемориал» Олег Орлов, комментируя назначение Алханова, заявил 10 сентября корреспонденту "Кавказского узла", что он изначально не был «человеком Кадырова». «Он кадровый милицейский/полицейский генерал. И изначально он был «белой вороной» на фоне тех, кого Кадыров привел во власть, но быстро адаптировался, хотя в МВД Чечни первую роль не играл - его замы были ближе к Кадырову, чем он сам. В непосредственных избиениях он вроде бы не был замечен, но он не лучше других, поскольку принял правила игры. Раньше я бы сказал, что он принимал и покрывал такие страшные вещи, которые не могли происходить в других регионах. Но по нынешним временам происходит «кадыризация» России. И то, что было нормой только в кадыровской Чечне, сейчас постепенно становится возможным везде. Что плохо для будущего России – человек был в кадыровской системе, которая выбивается из любых представлений об иерархии, общих нормах закона, единой системе силовых организаций. Алханов был членом этой системы и его теперь перевели на федеральный уровень. Хороший ли это опыт, будет ли он работать на благо России, как единого государства? Вопрос, сомнение», - отметил он.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев отметил, что кадыровские кадры сейчас востребованы. «К ним есть доверие в тот момент, когда ряд людей убирают по подозрению в нелояльности. И этот основная причина, по которой Алханова вознесли наверх», - считает он.

Кроме того, Кутаев подчеркнул, что, по его данным, Алханов не принимал личного участия в физическом давлении на задержанных. «Но, возглавляя подобное министерство, он, конечно, наговорил много разных гадостей», - заметил он. Президент Ассамблеи народов Кавказа также заявил, что, по его мнению, Алханов никак не выделяется из нынешнего корпуса российских полицейских генералов.

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» эксперты из числа бывших сотрудников силовых структур были единодушны во мнении о том, что Алханов не сможет влиять на политику министерства. Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров отметил, что уровень замначальника Главного управления МВД недостаточен для того, чтобы оказывать влияние на политику министерства. «Есть министр, его заместители, помощники. А это не тот уровень, чтобы влиять на политику министерства», - отметил он.

Адвокат Евгений Черноусов до ухода в адвокатуру работавший с в системе МВД, отметил, что МВД, конечно, не армия, но принцип единоначалия действует и здесь. «Сказали – исполняй! Нарушил приказ – будешь уволен. На таком уровне максимум , что ты можешь – подавать рапорты и служебные записки, а руководство может их утверждать или не утверждать», - заявил Черноусов.

В бытность главой МВД Чечни Руслан Алханов оправдал "наказание" Салмана Тепсуркаева. "Какие-то стихи, порочащие наших матерей и сестер, вещи, кто распространяет - как его не наказать? Мы, чеченцы, мы всегда берегли все, что касается жен, матерей и сестер", - перевел слова Алханова на сходе в Ахмат-Юрте корреспондент "Кавказского узла".

В начале сентября 2020 года в Чечне, а затем и за ее пределами вызвало резонанс видео, где обнаженный человек садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT*. Позже Ахмед Закаев заявил о наличии у него доказательств, что к похищению и пыткам Тепсуркаева причастны власти Чечни. Позже стало известно, что Салман Тепсуркаев был убит в сентябре 2020 года и похоронен в безымянной могиле.

На действия сотрудников полиции Чечни не раз обращали внимание правозащитные организации. Так, правозащитная организация Amnesty International в представлении Верховному комиссару ООН в апреле выделила случаи преследования в Чечне критиков властей и правозащитников. "Критиков местных властей в Чечне произвольно арестовывают и подвергают насильственным исчезновениям на фоне царящей в регионе безнаказанности.

Также не раз происходили случаи массовых задержаний и похищений жителей Чечни. Так, 18 января Центр защиты прав человека "Мемориал" сообщил, что после проверки подтвердилась информация оппозиционных властям Чечни телеграм-каналов о похищении чеченскими силовиками не менее 25 жителей села Алхан-Кала. В апреле стало известно, что они находятся в одном из изоляторов Чечни по обвинению в причастности к боевикам.

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