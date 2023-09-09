Военный из Чечни убит в зоне СВО

09 сентября 2023, 12:27

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Хизир Муташев погиб на Украине, сообщили власти Серноводского района. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее как минимум 129 военных из Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 сентября стало известно, что на Украине погибли военные из Чечни Ильяс Хасинов и Хизар Хасинов. На эту дату официально была подтверждена гибель как минимум 128-ми бойцов из республики.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб уроженец станицы Ассиновская в Серноводском районе Хизир Муташев. В его честь присвоено имя школе №2 станицы Ассиновская, Муташев посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 7 сентября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Серноводского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 129 бойцов из Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 104 из них, о гибели еще 23 военных Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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