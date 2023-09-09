Мемориальная доска в честь Хизира Муташева в школе станицы Ассиновская. Стопкадр из видео https://vk.com/wall-203315518_1064

09 сентября 2023, 12:27

Военный из Чечни убит в зоне СВО

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Хизир Муташев погиб на Украине, сообщили власти Серноводского района. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее как минимум 129 военных из Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 сентября стало известно, что на Украине погибли военные из Чечни Ильяс Хасинов и Хизар Хасинов. На эту дату официально была подтверждена гибель как минимум 128-ми бойцов из республики.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб уроженец станицы Ассиновская в Серноводском районе Хизир Муташев. В его честь присвоено имя школе №2 станицы Ассиновская, Муташев посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 7 сентября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Серноводского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 129 бойцов из Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 104 из них, о гибели еще 23 военных Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине семи бойцов из Чечни", "Росгвардеец из Чечни убит в ходе СВО", "Пять военных из Дагестана убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

09 сентября 2023, 13:30

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