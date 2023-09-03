Власти сообщили о гибели на Украине двух военных из Чечни

03 сентября 2023, 00:30

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Ильяс Хасинов и Хизар Хасинов погибли на Украине, сообщила администрация Шалинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 128 бойцов из Чечни.

"Кавказский узел" писал, что Муса Тимиралиев стал 126-м военным из Чечни, гибель которого в военной операции на Украине подтвердили власти.

Уроженцы Шали, военнослужащие Хизар Хасинов и Ильяс Хасинов погибли в ходе военной спецоперации на Украине, сообщила администрация Шалинского муниципального района в своем Telegram-канале 1 сентября, отчитываясь о передаче родным погибших орденов Мужества. Другие сведения о погибших, в частности об их звании и родственных связях, в сообщении не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 128 бойцов из Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 105 из них, о гибели еще 23 военных Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен.

Всего с начала военной операции власти и силовики к 00.30 мск 3 сентября сообщили о гибели на Украине не менее 2476 бойцов с юга России, в том числе 1264 - из СКФО и 1212 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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