01 сентября 2023, 11:34

Подтверждена гибель на Украине бойца из Чечни

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Муса Тимиралиев погиб в военной операции на Украине, его именем названа школа в Гудермесе, сообщили власти. С начала военной операции подтверждена гибель в ней не менее 126 бойцов из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа администрация Гудермеса сообщила, что родственникам семи бойцов, погибших в военной операции на Украине, вручены ордена Мужества. Таким образом, с начала военной операции была подтверждена гибель в ней не менее 125 бойцов из Чечни.

В Гудермесе школу № 1, открытую после капремонта, назвали в честь погибшего в военной операции бойца Мусы Тимиралиева, сообщило вечером 31 августа ИА "Чечня Сегодня".

Родственникам Мусы Тимиралиева была передана медаль «Ордена мужества», который был присужден ему указом президента, говорится в публикации государственного агентства.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 126 бойцов из Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 103 из них, о гибели еще 23 военных Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Кадыров отчитался об отправке группы добровольцев на военную операцию", "Подтверждена гибель на Украине более 2200 выходцев с юга России", "Саралиев отчитался о возвращении 45 военных из украинского плена".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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