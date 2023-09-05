Солтаев возмутился избиением уроженки Северного Кавказа в Новой Москве

05 сентября 2023, 03:56

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Инциденты, подобные нападению на уроженку Северного Кавказа в Новой Москве, угрожают стабильности и общественному согласию в России, считает омбудсмен Чечни Мансур Солтаев.

Как писал "Кавказский узел", уроженка Северного Кавказа пожаловалась 3 сентября на нападение в Новой Москве. По словам адвоката Руслана Нагиева, женщина гуляла с детьми на детской площадке, когда на нее напали собаки и их владелицы. Он также заявил, что участницы нападения высказывали слова "неприязни по религиозному и национальному признаку", в том числе из-за хиджаба.

Уполномоченный по правам человека в Чеченской республике Мансур Солтаев прокомментировал нападение на женщину в хиджабе и ее детей в Новой Москве. В своем телеграм-канале 4 сентября он написал, что инцидент вызвал большой общественный резонанс в Чечне. "Подобные инциденты ведут к расколу общества и представляют угрозу стабильности и общественному согласию в нашей стране", - считает Солтаев.

По его мнению, необходимо "жестоко пресекать подобные националистические выходки, ксенофобию и национализм в любых проявлениях", а провокаторов нужно наказывать по всей строгости закона. "Возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства - это преступления, угрожающие общественному согласию, имеющие далеко идущие негативные последствия для нашей страны", - резюмировал он.

"Кавказский узел" писал также, что 2 сентября 2022 года стало известно о скандале в одной из школ Тюмени, где пятиклассницу, уроженку Дагестана, отказались пускать на занятия в хиджабе. Попасть на уроки заплаканная девочка смогла после словесной перепалки между родителями и директором. Руководство школы не стало менять правила внутреннего распорядка после скандала.

Директор школы позднее объяснила, что не может нести ответственности за требования Устава школы, говорится в справке "Кавказского узла" "Покрыть голову, но не лицо: женский дресс-код в Чечне".

11 января педсовет медколледжа в Новочеркасске отчислил пятерых студенток, в том числе уроженок Дагестана и Чечни, за ношение хиджабов. Девушки пожаловались прокурору и омбудсмену. Руководство колледжа заявило, что студентки могут вернуться к учебе, если откажутся от одежды с религиозными атрибутами. В феврале три студентки из Дагестана восстановились в колледже после того, как с его руководством удалось прийти к компромиссу в вопросе о форме одежды. Ситуация разрешилась без суда, при этом решающую роль сыграла огласка инцидента, указали адвокаты.

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