Семья сочинцев оспорила требование мэрии о сносе дома

02 сентября 2023, 17:50

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Мэрия Сочи потребовала снести единственное жилье семьи Матосян, посчитав его самовольной постройкой. Семья сочинцев подала встречный иск с требованием признать их право собственности на построенный дом.

Сообщение о том, что в Сочи семью лишают единственного жилья, пришло 22 августа на смс-сервис "Кавказского узла". Автор сообщения 53-летняя Лена Матосян написала, что страдает тяжелым заболевание и проходит комиссию по получению инвалидности. Ее муж, 62-летний Антон - инвалид 2-й группы. В доме в переулке Южном, построенному семьей, проживают также 37-летний сын Погос, его 35-летняя супруга Кристина и их 10-месячная дочь.

"В 2015 году мы с семьей приобрели земельный участок, г. Сочи, с/т «Солнечное» (ИЖС) с целью строительства дома… В марте 2023 администрация Сочи обратилась в Хостинский суд с иском о сносе самовольного строения. Проведена судебная экспертиза и установлено, что жилой дом соответствует градостроительным, строительным и иным нормам, не создаёт угрозы гражданам. Единственное, выявлено незначительное нарушение, несоблюдение норм отступа - 3 метра от границ участка с одной стороны дома, и экспертом рекомендовано провести допработы по усилению пожарной безопасности. Мы это сделали с помощью специализирующей организации. В настоящее время оснований для сноса нет. Однако истец - администрация Сочи - навстречу не идёт, отказ от иска или мировое соглашение не заключает. Мы малоимущая семья, другой недвижимости не имеем, и в случае сноса нашего дома лишимся крыши над головой и ещё останемся должны, так как снос происходит за счёт ответчика", - написала она.

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Корреспонденту "Кавказского узла" Лена Матосян рассказала, что в ходе грузино-абхазского конфликта в 1992 году семья потеряла жилье в Абхазии и была вынуждена иммигрировать на территорию России, в ближайший населенный пункт - Сочи. Много лет малообеспеченная семья жила на съемных квартирах, а в 2015 году приобрела земельный участок в поселке Верхний Юрт и принялась на свои средства и своими силами строить дом. "Через 8 лет наш 2-этажный дом был построен, сын женился, у него родился ребенок, но тут пришел иск из мэри Сочи о сносе дома за наш счет. Это просто трагедия для нас всех. Три поколения семьи автоматически станут бомжами", - сказала Лена Матосян.

Ее супруг Антон добавил, что, когда строился дом, от администрации никаких претензий не поступало. Семья планировала зарегистрировать дом, как делали и остальные соседи, по дачной амнистии. "Но мэрия не хочет ничего слушать, хотя мы и написали обращение к главе города с предложением о мировом соглашении. Глава нам ничего не ответил. Поэтому мы подали сегодня (2 сентября) встречный иск с требованием признать право собственности на наш дом", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мужчина отметил, что члены семьи получили российское гражданство. "Надеялись, что все россияне имеют равные права перед законом, но на деле получается обратное", - посетовал он.

«Дачная амнистия» действует с 1 сентября 2006 года, она позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить права на жилые или садовые дома, возведенные на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, говорится в публикации, размещенной на сайте Госдумы 8 декабря 2020 года, когда "дачная амнистия" была продлена до 1 марта 2026 года. Согласно Федеральному закону от 30.12.2021 N 478-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", "дачная амнистия" продлена до 1 марта 2031 года. Этот закон вступил в силу 1 сентября 2022 года, информирует "КонсультантПлюс".

Сын Антона и Лены Матосян Погос отметил, что родители серьезно болеют, и, по его мнению, вместо того чтобы оказать поддержку, чиновники пытаются оставить семью без крыши над головой и без средств к существованию.

Супруга Антона Кристина призналась, что не представляет, где их семья с пожилыми родителями и малолетним ребенком будут жить в случае решения суда о сносе их единственного дома. "Я не знаю, что мы будем тогда делать", - сказала она.

По словам женщины, они с супругом подали в городское управление по вопросам семьи и детства заявление с просьбой вмешаться и помочь отстоять права ребенка на жилье, однако получили ответ, из которого следует, что родители должны самостоятельно решать жилищные вопросы своего ребенка.

"При отчуждении жилого помещения, в котором проживает несовершеннолетний, согласия органа опеки и попечительства, по общему правилу, не требуется, поскольку предполагается, что несовершеннолетний находится на попечении родителей и это не опровергнуто имеющейся у органа опеки и попечительства информацией об отсутствии попечения со стороны родителей", - говорится в датированном 21 августа ответе и. о. начальника управления Сусанны Кайфеджян (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Такой ответ вызвал недоумение семьи Матосян. "Ведь речь идет не об отчуждении жилья, а об его уничтожении", - пояснил Погос.

В иске мэрии, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла" изложено требование за подписью представителя администрации Сочи В. Богодухова признать дом самовольной постройкой и обязать Матосян "снести объект недвижимости за свой счет". "Взыскать с Матосян в пользу администрации города неустойку за неисполнение судебного акта в размере 5000 (пять тысяч) рублей в день за каждый день просрочки исполнения", - говорится в иске.

Сотрудник правового отдела администрации Сочи отказался прокомментировать корреспонденту "Кавказского узла" иск и отказ от мирового соглашения. "Всё будет решаться в суде", - сказал он.

Сотрудник канцелярии по гражданским делам суда Хостинского района сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что судебное заседание по иску мэрии к Лене Матосян назначено на 4 сентября.

В поданном сегодня встречном иске семья требует признать за ними право собственности на построенный дом. "Матосян (далее – Истец) принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером […], площадью 315 кв. м, категория земель «Земли населенных пунктов», вид разрешенного использования «Дачное хозяйство», расположенный по адресу: г. Сочи, Хостинский р-н, с/т «Солнечное», приобретенный по договору купли-продажи от 23.09.2015 г. Истцом на указанном земельном участке возведен жилой дом общей площадью 151 кв. м. В данном доме проживают 5 человек. В ходе принятия мер к легализации объекта самовольной постройки, истец обратился в Южный филиал АО «Госземкадастрсъемка», где был изготовлен технический паспорт жилого дома. Далее истец планировал обратиться в Управление Росрестра по Краснодарскому краю и зарегистрировать дом […], однако не смог воспользоваться данным правовым механизмом, так как на указанный земельный участок судебными приставами-исполнителями Адлерского района г. Сочи были наложены ограничения (обременения)", - говорится в иске, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Подачей иска мэрия нарушила закон о дачной амнистии, считает адвокат Роман Клыков. "Дачная амнистия действует, но при аресте [наложенном] на участок дом зарегистрировать невозможно. Поэтому сами власти создали условия, при которых семья поставлена в безвыходное положение", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат назвал подачу встречного иска «правильным действием». Он считает, что в силу статьи 222 Гражданского кодекса РФ (самовольная постройка) суд должен зарегистрировать право собственности на «самовольную постройку».

По оценке адвоката, в Сочи по статье 222 ГК РФ регистрируют даже пяти- и восьмиэтажные дома, "где нарушены все нормы и правила". "Поэтому половина многоквартирных новостроев в Сочи - это самострои, узаконенные судом. Достаточно открыть сайты судов Сочи и почитать решения судов об узаконивании многоквартирных самостроев. В данном случае речь идет об ИЖС, который обязаны зарегистрировать по дачной амнистии", - сказал Роман Клыков.

Адвокат отметил, что согласно пункту 3 статьи 222 ГК РФ, по которой легализованы судами "тысячи сочинских самостроев", право собственности на самовольную постройку может быть признано судом за владельцем участка, на котором возведена постройка, при одновременном соблюдении следующих условий: если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, допускающие строительство на нем данного объекта; если на день обращения в суд постройка соответствует установленным требованиям, и если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

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