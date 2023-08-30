30 августа 2023, 02:47

Миротворцы сообщили о нарушении перемирия азербайджанскими военными

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В Шушинском районе российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа министерство обороны Азербайджана заявило, что карабахские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Физулинском районе. Минобороны Нагорного Карабаха отвергло эти обвинения.

Министерство обороны Российской Федерации в своем информационном бюллетене о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта сообщило, что 29 августа было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджана. Произошло это в Шушинском районе, пострадавших нет. По данным ведомства, российские миротворцы совместно с армянской и азербайджанской сторонами проводят разбирательство по данному факту.

Кроме того, миротворцы за сутки провели патрулирование по трем маршрутам в Шушинском, Мартунинском и Мардакертском районах.

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Автор: "Кавказский узел"

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