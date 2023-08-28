28 августа 2023, 12:07

Двое военнослужащих погибли в Армении

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Военнослужащие Артем Айказян и Армен Хачатрян погибли после получения огнестрельных ранений на территории воинской части, сообщило Минобороны Армении.

По данным Минобороны Армении, двое военнослужащих Артем Айказян и Армен Хачатрян погибли в результате получения огнестрельных ранений при невыясненных обстоятельствах.

Инцидент произошел на территории войсковой части, ведется расследование, привело сегодня ИА "Новости Армения" сообщение пресс-службы министерства.

"Кавказский узел" также писал, что в Армении регулярно гибнут и получают ранения солдаты в небоевых условиях. В частности, 27 июля сообщалось, что в результате огнестрельного ранения на территории одной из воинских частей скончался военнослужащий Мурад Григорян.

4 февраля 2020 года армянские правозащитники высказали мнение, что в армии Армении укоренились принципы уголовной среды. Атмосфера безнаказанности является главной причиной убийств в армии, отметила руководитель общественной организации "Журналисты за права человека" Жанна Алексанян.

Минобороны и Генштаб армии не прилагают должных усилий для искоренения неуставных отношений, считает правозащитник Артур Сакунц. Большинство инцидентов с солдатами происходят после их возвращения в часть из отпуска, обратил он внимание. "После возвращения из отпуска солдаты отказывались платить "налог". Подобные происшествия имеют место годами", – сказал правозащитник.

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Примечание:

"Правозащитники раскритиковали Минюст Армении за высокую смертность в тюрьмах", "Следствие сочло самоубийством смерть солдата в Нагорном Карабахе", "Солдат погиб в Армении".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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