27 августа 2023, 02:59

Задержан подозреваемый по делу о гибели двух рабочих в Ростове-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спустя два года поисков задержан уроженец Дагестана, который подозревается в том, что врезался на зерновозе в автовышку, с которой сорвались два рабочих, монтировавших рекламу. Мужчина задержан на границе с Калмыкией с поддельными документами.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля 2021 года два жителя Ростова-на-Дону Михаил Миесеров и Артем Клименко, монтировавшие рекламный баннер, погибли, упав с автовышки на проспекте Стачки после того, как в нее врезался КамАЗ. Согласно материалам дела, за рулем грузовика был 31-летний уроженец Дагестана. Ему назначили подписку о невыезде, после чего он скрылся.

Глава Следкома Александр Бастрыкин в конце декабря 2022 года после жалобы жительницы Ростовской области Дианы Кучеренко потребовал возобновить расследование гибели двух рабочих, упавших с вышки, в которую врезался грузовик. Уроженцу Дагестана, управлявшему грузовиком, удалось скрыться от следствия, следует из жалобы. 4 января стало известно, что дело будет рассматриваться по статье о нарушении требований охраны труда.

26 августа стало известно о задержании подозреваемого по уголовному делу о гибели двух рабочих на проспекте Стачки, упавших с вышки после того, как в нее врезался грузовик. Уроженец Дагестана, который был за рулем грузовика, скрывался от следствия два года, пишет 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Мужчина, которому назначили подписку о невыезде, сбежал. Его задержали на границе с Калмыкией, при себе у него были поддельные документы на имя другого человека. В настоящее время он находится в СИЗО, свою вину он отрицает.

Грузовик, на котором уроженец Дагестана врезался в вышку, был неисправен, у водителя не было прав и страховки, ранее он уже отсидел срок в колонии за ДТП, повлекшее тяжкий вред здоровью. Уголовное дело по факту аварии на проспекте Стачки возбуждено по статье и причинении смерти двух или более лицам по неосторожности, информирует "Панорама - Ростов-на-Дону".

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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