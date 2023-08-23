Верховный суд признал законным уголовное дело против ростовского судьи Бондаренко

23 августа 2023, 06:07

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Бывший председатель Железнодорожного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко не смог оспорить в суде возбуждение уголовного дела.

Как писал "Кавказский узел", трое ростовских судей заподозрены в получении крупных взяток. Дело в отношении Елены Золотаревой и Татьяны Юровой предполагается возбудить по статьям о получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Юрова при этом подозревается, как и Георгий Бондаренко, в посредничестве во взяточничестве. 19 мая председатель СКР Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) России дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении бывшего председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, ее заместителя Татьяны Юровой и председателя Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко. Бондаренко был лишен полномочий и должности. 26 июля он был отправлен в СИЗО на два месяца.

Верховный суд России отказал бывшему председателю Железнодорожного суда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко в удовлетворении иска об отмене решения Высшей квалификационной коллеги судей России (ВККС) о разрешении возбудить против него уголовное дело, пишет 22 августа "Коммерсант".

Иск об отмене решения ВККС Бондаренко подал в июне, информирует 161.ru.

Напомним, что 27 мая ВККС разрешила возбудить в отношении Золотаревой уголовное дело, а 13 июля - решила прекратить ее добровольную отставку и лишила ее льгот. 15 июля стало известно, что Золотарева, которая с апреля находилась под домашним арестом, госпитализирована в тяжелом состоянии с отравлением. Басманный райсуд в Москве арестовал Золотареву, а также Юрову на два месяца. Обе пробудут в СИЗО как минимум до 17 сентября. 17 августа Верховный суд России признал законным возбуждение уголовного дела в отношении Золотаревой и Юровой.