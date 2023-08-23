Руководство Прикубанской больницы оказалось под следствием по делу о взятках

23 августа 2023, 02:11

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Дело о взятках при оформлении инвалидности расследуется в Прикубанской больнице Карачаево-Черкесии, сообщило следствие. Правоохранительным органам стоит обратить внимание и на другие нарушения в учреждении, заявили сотрудники больницы.

Следствие сообщило об уголовных делах против руководства Прикубанской больницы

19 мая в книге учета сообщений о преступлениях дежурной части МВД Карачаево-Черкесии (КУСП) за №1293 было зарегистрировано сообщение, в котором говорится о возможном получении взятки главврачом Прикубанской Центральной районной больницы, заведующей амбулаторно-поликлинической работой этой же больницы и неработающей местной жительницей (копия сообщения имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Задержание осуществлялось сотрудниками Межрайонного отдела №1 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции внутренних дел МВД совместно с сотрудниками СОБР Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии по заявлению местного жителя Рахмана Рустамова с обвинением о вымогательстве у него взятки в 150 тысяч рублей за получение посыльного листа в медико-социальную экспертизу. У задержанных были изъяты 327 750 рублей, три мобильных телефона, ноутбук и другие носители информации, сообщается в КУСП.

Главврач больницы смог добиться освобождения из-под ареста и переквалификации дела, сказала корреспонденту "Кавказского узла" бывшая сотрудница Прикубанской Центральной районной больницы, занимавшая руководящую должность. По ее мнению, в этом главврачу помогли связи.

При этом 2 июня следствие отчиталось, что уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ) возбуждено в отношении врача – члена врачебной комиссии одной из местных больниц и ее знакомой. Следствие предположило, что подозреваемые "вошли в доверие к своему знакомому, пообещав, что за 150 000 рублей они посодействуют в положительном решении комиссии по установлению его дочери заболевания, являющегося основанием для присвоения ей в дальнейшем инвалидности". Мужчина обратился с заявлением в полицию, после чего, 19 мая передал деньги двум женщинам, указано в сообщении на сайте Карачаево-Черкесии. При этом в пресс-релизе Следкома России по Карачаево-Черкесии не упоминался главврач медучреждения.

В пресс-релизе от 4 августа следственное управление Следкома России по Карачаево-Черкесии сообщает о возбуждении уголовного дела о вымогательстве взятки (пункты "а" и "б" части 5 статьи 290 УК РФ, предусматривает до 12 лет лишения свободы с уплатой штрафа в 60-кратном размере от суммы взятки или без него) в отношении председателя и членов врачебной комиссии одной из районных больниц. В пресс-релизе следственного органа сообщалось, что речь идет взятке в 45 тысяч рублей за диагностику заболевания, которое может стать основанием для присвоения группы инвалидности. Всем лицам предъявлено обвинение, в отношении них избрана мера пресечения.

В управлении Следкома Карачаево-Черкесии "Кавказскому узлу" не стали сообщать подробности дела, сославшись на интересы следствия. "Подробности уголовного дела не разглашаются до окончания предварительного расследования, поскольку это может нарушить тайну следствия и негативно сказаться на уголовном судопроизводстве", - сообщило ведомство в письменном ответе на запрос "Кавказского узла".

"Дело только возбудили, по ходу следствия будут приниматься решения по всем действиям. Ближе к концу следствия при предъявлении окончательного обвинения можно будет говорить о всех вмененных составах, но на стадии возбуждения дела - это преждевременно", - сообщил официальный представитель следственного органа в устном комментарии "Кавказскому узлу".

Мера пресечения главврачу Прикубанской больницы Карачаево-Черкесии изменена с содержания под стражей на запрет определенных действий, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Верховного суда республики. "Решение было принято 8 августа. Ранее Черкесский горсуд постановил применить к нему меру пресечения - заключение под стражу. А апелляционная инстанция Верховного суда решила изменить на меру пресечения в виде запрета определенных действий. Частности, ему запрещено пользоваться интернетом, запрещено выходить из жилого помещения с 20 до 6 часов. Мера пресечения действует до 25 сентября. Очередное продление будет вновь в черкесском горсуде",- сказал он.

По словам представителя суда, расследование уголовного дела в отношении главврача продолжается. "Он обвиняется по статье 290 часть 5 пункты а, б УК РФ)", - говорится в сообщении.

Сотрудники больницы связали ухудшение ситуации в больнице с действиями главврача

Один из руководящих сотрудников Прикубанской больницы рассказал, что главврач больницы, в отношении которого ведется расследование, был назначен вместо молодого, перспективного и профессионального врача, закончившего с отличием медуниверситет имени Сеченова в Москве, работавшего в больнице 2,5 года. "С конца 2010 по 2011 года по программе "Земский доктор взяли на работу более 50 врачей разных профилей, которых никогда не было в поселке Кавказский ранее, мы укомплектовали весь штат. Пришли молодые специалисты, получили этот миллион рублей (по программе «Земский доктор»), у них в глазах горел огонь, они хотели работать, показать, что у них есть знания. У нас не было ни одного случая госпитальной смерти. Это важнейший показатель эффективности работы медучреждения", - рассказал собеседник.

По его словам, с приходом нового главврача начались увольнения и сократился доход врачей и медперсонала, а также между ним и главврачом произошел конфликт, в разрешение которого вмешивались родственники и знакомые главврача.

В период пандемии коронавируса действиями главного врача Прикубанской ЦРБ жизнь и безопасность здоровья медперсонала и пациентов больницы были поставлены под угрозу, заявили сотрудники больницы. "С апреля по декабрь 2020 года, во время COVID-19, для участковых больниц не были выделены в достаточном объеме средства, ни одного защитного костюма, более того, скорую мы ремонтировали за свои личные средства, масло, тормозные колодки, карданы, колеса сами покупали, вывозили за свой счет выгребную канализацию. В конце апреля - начале мая 2020 года он бросил районную больницу и ушел в ковид-госпиталь заведующим. Он даже не появлялся в больнице, ходил между кабинетом главврача и диспетчерской, а чтобы зайти в красную зону, поддержать врачей, обучить работать в этой ситуации - этого не было. Персоналу даже не провели инструктаж, что нам делать и как работать в новых условиях", - рассказал фельдшер скорой помощи участковой больницы на условиях анонимности.

Больница не была готова встретить пандемию и поток пациентов несмотря на то, что Минздравом рассылались циркуляры, предупреждавшие о повышенной готовности, рассказал он.

"С 2008-2009 годов, с периода пандемии свиного и птичьего гриппа у нас было более 40 комплектов СИЗов, но вдруг и они исчезли, а каждый комплект стоил 30-40 тысяч рублей. Все было разбазарено. Надо брать анализы, а для этого необходимо подготовить бригаду специалистов, которые будут выезжать только по ковид-больным, экипировка, СИЗы, оборудование, как для персонала, так и для больных - всего этого нет, несчастных дистанционных термометров не было. У нас не было ни оксиметров, мы выезжали, нам давали съеденные мышами хлопчатобумажные халаты. Мы на свои деньги купили разовые костюмы, которые уже начала выпускать промышленность, подключили депутатов Народного собрания, которые начали привозить пульсоксиметры, аппараты для измерения давления, даже их не было в больнице", - рассказал сотрудник Прикубанской ЦРБ.

На время работы в COVID-госпитале главврач оставил вместо себя замглавврача, которая категорически отказалась оплачивать работу скорой и врачей, - специалистов, работающих с COVID, вопреки указанию президента Владимира Путина об оплате 25-50 тысяч рублей дополнительно к заработной плате медперсонала, сообщили в больнице.

"Они отказались в мае 2020 года, а у нас вышел на пик подъем заболеваемости, когда в среднем в сутки, по 10-15 людей с лабораторно-подтвержденным COVID-19 начали возить по больницам, ходить домой, лечить. Мы звоним, спрашиваем, в чем дело, почему она отказывается платить работникам скорой, на что замглавврача отвечает, что у нас нет подтвержденного COVIDа, что мы не подали информацию о таких случаях в регистры. А туда подаем не мы, по скорой у нас централизованная диспетчерская, которая фиксирует всех. Она находится на первом этаже центральной районной больницы, на втором этаже сидит главврач и замглавврача. Им этого мало, они хотят, чтобы им каждый врач по WhatsApp* дублировал свой выезд. Мы сидим и по WhatsApp* заполняем и отправляем. Я говорю, что у нас и так завал идет, мы в перчатках, бахилах, маске, с щитом, как врач или фельдшер будет это заполнять, снимет перчатки – заболеет. Они говорят, нет, мы так хотим и так и будет", - рассказал он об условиях работы в период пандемии.

15 мая 2020 года после отказа медперсонала выезжать на скорой без обеспечения минимальных условий безопасности, без соответствующих, положенных выплат, руководство Прикубанской ЦРБ собрало медиков в актовом зале больницы, в поселке Кавказский, сообщили собеседники. "Мы категорически отказывались ехать, представьте себе, всплеск заболеваемости, мы контактируем с больными, они всех врачей собирают в актовом зале, чтобы все заболели и разом слегли. Организовал главный врач, проводили заместитель главного врача, главный бухгалтер, начальник отдела кадров, главный экономист. В сеть попало видео фрагмента встречи, где видно, как по-хамски они разговаривают с медработниками. В мае все фельдшеры и водители подали заявления в СКР, в Генпрокуратуру и их заставили выплатить зарплату. За три месяца работы нам выплатили где-то в сентябре-октябре", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" участвовавший во встрече один из руководящих сотрудников Прикубанской ЦРБ.

На видео, опубликованном в YouTube-канале Ochevideo 16 мая 2020 года кто-то из представителей администрации больницы обращаясь к врачам предлагает им «закрыть свои рты», на что в ответ высказываются возмущение о неуважительном обращении с медиками и люди покидают в знак протеста помещение.

Член врачебной комиссии Прикубанской ЦРБ сообщил, что в настоящий момент проходит свидетелем по делу главврача Прикубанской ЦРБ. "Я не знаю, на каком уровне сейчас это дело на контроле, но даже следователь создает впечатление, что защищает его", - сказал врач корреспонденту "Кавказского узла". Он отметил, что следователя не интересуют показания об увольнении людей за отказ платить взятки. "Зачем это тебе надо, зачем сообщать лишние сведения", - привел врач слова следователя.

Даже пациенты, имеющие очевидное право на оформление инвалидности, не могли этого сделать, подчеркнул он. "Я и другие члены комиссии его уговаривали бывало за кого-то из пациентов, например, человек без ноги. Но тут даже доказывать ничего не нужно, нога не вырастет, у него первая группа", - рассказал член комиссии.

Он отметил, что история с главврачом отразилась на сотрудниках больницы. "Сейчас пришедшая на смену главврач просит уволиться всех, кто был связан в работе с ним, поскольку следователи не оставляют больницу в покое, проверки не останавливаются", - рассказал собеседник.

По мнению врача, деятельность главврача больницы сказалась и на системе здравоохранения в районе. Он отметил, что в подчинении главврача "было четыре больших и около шести маленьких больниц" - около 10 медучреждений, которыми он руководил. Больницы были со стационарами, где лежали десятки больных. Маленькие больницы – с дневным стационаром. "Многие больницы он просто закрыл. Скорая пациентов возила из-за этого за 40-50 километров и даже до 100 километров в Черкесск", - сказал врач.

Член врачебной комиссии также рассказал, что за время работы больницу и ее подведомственные учреждения многократно проверяли контрольные органы, счетная палата, которые вскрывали серьезные нарушения.

"Проверка бывала, за голову хватались, но уходили и как-то он решал проблемы. Там суммы не сложишь, очень большие суммы, но нам даже никогда не оставляли акта, проверяющие уходили всегда настолько шокированными, не понимая, откуда в принципе у нас столько денег было в больнице. Зарабатывалось на всем. Когда в одну из больниц, где коллектив уже кричал во всех медиа о катастрофе с медикаментами и защитными костюмами, благотворители привозили такую помощь, то вместо благодарности он отчитывал врачей и все забирал в Прикубанскую ЦРБ. Он выдавал одну форму на несколько дней. Со стороны врачей пытались жаловаться, но как одного-второго увольняли, все останавливались", - заключил врач.

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