Число погибших в Шови выросло до 29

22 августа 2023, 15:27

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Спасатели нашли тело 29-го погибшего при сходе оползня в Шови, продолжаются поиски еще четверых человек, сообщило сегодня МВД Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при сходе оползня в Шови, число жертв этой катастрофы возросло до 28. Продолжаются поиски еще пяти человек.

Сход оползня в Шови стал следствием ряда природных факторов, заявили власти Грузии. Оппозиционеры потребовали установить ответственных за гибель людей. Правозащитники указали, что система раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях не помогла спрогнозировать сход оползня, а спасательный вертолет прибыл на место лишь через несколько часов после ЧП. Оппозиция Грузии призвала создать комиссию по расследованию причин трагедии, с требованием расследовать недостатки при проведении спасательно-поисковых работ выступили также журналисты и правозащитники. "Грузинская мечта" не поддержала инициативу создать временную следственную комиссию в парламенте в связи со случившимся в Шови. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики подчеркнули, что расследование трагедии в Шови не выгодно правящей партии на фоне предстоящих парламентских выборов.

Тело мужчины найдено сегодня в зоне бедствия в Шови. Всего обнаружены тела 29 погибших, продолжаются поиски еще четырех человек,сообщило сегодня МВД Грузии. По данным ведомства, к поисковым работам привлечены живая сила, тяжелая техника, плавсредства.

Опознаны тела 26 человек. в Тбилиси и Рустави и соседнем с Шови селе Лагванта проходят похороны семи погибших, сообщило сегодня издание "Новости Грузия" со ссылкой на сообщения МВД Грузии и местных властей.

Завершена проверка территории непосредственно в Шови, в эпицентре бедствия. По просьбе семей тех, чьих близких не нашли, часть участков проверены повторно. Спасатели продолжают идти дальше по руслам рек Чанчаха и Риони. Мобилизовано большое количество тяжелой техники. Работы ведутся на 36 локациях на территориях муниципалитета Они, так и на территории муниципалитета Амбролаури, говорится в публикации.

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