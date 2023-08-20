20 августа 2023, 22:36

Массовая драка произошла в центре Ростова-на-Дону

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По свидетельству очевидцев, участники применяли петарды и огнестрельное оружие.

Свидетели конфликта прятались в кафе, оттуда они вызвали полицию.

Инцидент произошел сегодня вечером на Большой Садовой в районе Газетного переулка.

Решили выяснить отношения две компании. Участники применяли петарды и, по словам очевидцев, травматы. На видео, которое опубликовало издание 1rnd.ru в своём Telegram-канале, слышны звуки выстрелов. Судя по кадрам, участников драки было больше десяти.

«Окончательно сойтись в бою двум группам помешали мусорные контейнеры, которые стали своего рода баррикадой в арке», - рассказали очевидцы.

Полиция проверяет сообщение о драке в центре Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе регионального МВД. К моменту прибытия полицейских молодые люди, между которыми со слов очевидцев происходил конфликт, покинули место происшествия, пишет издание Donnews.

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Примечание:

"Конфликт жителей двух сел в Дагестане спровоцировал массовую драку", "Завершено расследование дела о массовой драке в Ковдоре", "Двое силовиков пострадали во время массовой драки в Ингушетии"

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

20 августа 2023, 23:32

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