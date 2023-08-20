Массовая драка произошла в центре Ростова-на-Дону

20 августа 2023, 22:36

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По свидетельству очевидцев, участники применяли петарды и огнестрельное оружие.

Свидетели конфликта прятались в кафе, оттуда они вызвали полицию.

Инцидент произошел сегодня вечером на Большой Садовой в районе Газетного переулка.

Решили выяснить отношения две компании. Участники применяли петарды и, по словам очевидцев, травматы. На видео, которое опубликовало издание 1rnd.ru в своём Telegram-канале, слышны звуки выстрелов. Судя по кадрам, участников драки было больше десяти.

«Окончательно сойтись в бою двум группам помешали мусорные контейнеры, которые стали своего рода баррикадой в арке», - рассказали очевидцы.

Полиция проверяет сообщение о драке в центре Ростова-на-Дону, сообщили в пресс-службе регионального МВД. К моменту прибытия полицейских молодые люди, между которыми со слов очевидцев происходил конфликт, покинули место происшествия, пишет издание Donnews.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.