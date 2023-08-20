Контрактник из Дагестана осужден за самовольное оставление части

20 августа 2023, 21:37

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Абдурашид Тюльпаров приговорен к двум с половиной годам колонии.

Дело против него было возбуждено по ч. 31 ст. 337 УК РФ, максимальный срок наказания по которой составляет три года лишения свободы.

Решение, на которое обратило издание "Кавказ.Реалии"*, вынес Махачкалинский гарнизонный суд. Защита попыталась оспорить решение в Южном окружном военном суде, но апелляция отказалась снизить срок.

Суд учел, что обвиняемый несудим, вину признал и деятельно раскаялся в содеянном, совершив явку с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, в период прохождения военной службы неоднократно поощрялся командованием, участвовал в специальной военной операции, где получил военную травму, говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

"Кавказский узел" также писал, что 4 августа стало известно, что суд в Сочи приговорил военнослужащего за дезертирство. По версии следствия, мобилизованный житель Москвы Алексей Смородинский оставил часть после сообщения об ухудшении здоровья матери, а также опасаясь отправки в зону военной операции.

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