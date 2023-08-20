20 августа 2023, 21:37

Контрактник из Дагестана осужден за самовольное оставление части

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Абдурашид Тюльпаров приговорен к двум с половиной годам колонии.

Дело против него было возбуждено по ч. 31 ст. 337 УК РФ, максимальный срок наказания по которой составляет три года лишения свободы.

Решение, на которое обратило издание "Кавказ.Реалии"*, вынес Махачкалинский гарнизонный суд. Защита попыталась оспорить решение в Южном окружном военном суде, но апелляция отказалась снизить срок.

Суд учел, что обвиняемый несудим, вину признал и деятельно раскаялся в содеянном, совершив явку с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, в период прохождения военной службы неоднократно поощрялся командованием, участвовал в специальной военной операции, где получил военную травму, говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

"Кавказский узел" также писал, что 4 августа стало известно, что суд в Сочи приговорил военнослужащего за дезертирство. По версии следствия, мобилизованный житель Москвы Алексей Смородинский оставил часть после сообщения об ухудшении здоровья матери, а также опасаясь отправки в зону военной операции.

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Примечание:

"Контрактник осужден в Сочи за самовольное оставление части", "Контрактник на Ставрополье осужден на шесть лет за уклонение от службы", "Мобилизованный с Кубани осужден на шесть лет за уклонение от службы".

Автор: "Кавказский узел"

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