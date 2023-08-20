Рубен Варданян раскритиковал президента Нагорного Карабаха Арутюняна

20 августа 2023, 05:47

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Президент Араик Арутюнян несет ответственность за сложившуюся в Нагорном Карабахе ситуацию, он разрушает государство, заявил бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян.

Как писал "Кавказский узел", Рубен Варданян переехал в Нагорный Карабах в начале сентября, отказавшись от российского паспорта, впоследствии, 22 декабря 2022 года Владимир Путин лишил его российского гражданства. Варданян заявил, что планирует заняться развитием региона. Предприниматель основал "Фронт безопасности и развития Арцаха". 20 октября 2022 года он ответил согласием на предложение президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна возглавить правительство непризнанной республики. Однако уже в феврале Арутюнян отправил Варданяна в отставку. Пост госминистра занял генпрокурор Гурген Нерсисян.

18 мая Варданян заявил о начале деятельности общественного движения "Фронт безопасности и развития Арцаха". Согласно декларации, организация "объединяет политические, общественные, интеллектуальные, профессиональные и иные круги Арцаха" с целью обеспечить "целостность и субъектность" Нагорного Карабаха.

Рубен Варданян опубликовал 19 августа обращение с критикой в адрес президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, сообщают "Новости-Армения".

По словам Варданяна, Арутюнян несет ответственность за ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе. "Вы не смогли стать ни лидером, ни главнокомандующим. Вы верите только в то, что деньгами и должностью можно всем управлять. Вы ошибаетесь", - сказал бывший госминистр.

Варданян обвинил Арутюняна в том, что он говорит "разным людям" разные вещи. "В начале недели вы говорили, что подадите в отставку, и вас не нужно уговаривать, поскольку вы уже приняли решение. Это больно, что слово первого человека уже не вызывает веры. Другим людям вы сказали, что на вас оказывается давление, и должность покидать вы не хотите. Вы каждый раз разным людям говорите разные вещи и это неприемлемо", - заявил он.

Он считает, что Арутюнян "разрушает государство, которое построили за последние 30 лет". "Вы ломаете в людях самое главное - веру друг в друга, в национальные и человеческие ценности. Это неприемлемо, поскольку это - самый большой ущерб, который сегодня вы можете нанести всем нам", - добавил Варданян.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. В Ереване и Степанакерте проходят акции протеста с требованием разблокировать дорогу.

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