Паскарь пожаловался на избиение в изоляторе

19 августа 2023, 20:57

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Волгоградец Игорь Паскарь, осужденный на 8,5 года за поджог коврика у здания ФСБ в Краснодаре, этапирован в следственный изолятор Новочеркасска. Администрация учреждения поместила его в камеру со сторонниками военной операции на Украине, которые избили его в первый же день, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 24 апреля гособвинитель потребовал приговорить Паскаря к 8,5 года лишения свободы. Защита не согласилась с квалификацией поджога коврика как теракта. В последнем слове Игорь Паскарь заявил, что поджег коврик у здания УФСБ в Краснодаре и баннер со знаком Z "по велению своей совести" и не отказывается от своих убеждений. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 31 мая приговорил его к 8,5 года лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Защита намерена обжаловать приговор.

Паскарь обвинен в теракте (часть 1 статьи 205 УК РФ, предусматривает до 15 лет лишения свободы) и в вандализме по мотивам политической ненависти (часть 2 статьи 214 УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы). Защита заявляла, что доводы и аргументы следствия не подтверждены. и не согласилась не согласилась с квалификацией поджога коврика как теракта. На заседании суда в январе Паскарь заявил, что силовики после задержания пытали его, в том числе электротоком.

Игорь Паскарь через адвоката Феликса Вертегеля передал письмо из новочеркасского изолятора, сообщил сегодня правозащитный проект "Зона солидарности". Паскарь сообщил, что в конце июля был этапирован в СИЗО Новочеркасска.

По его словам, его поместили в камеру со сторонниками военной операции Украине, а ряд из них назвался ее участниками. Так, на входе в камеру от него потребовали рассказать, за что он осужден, а услышанное возмутило сокамерников. "Ты чё? За укропов? Ты в курсе, что тут те, кто воевали с ними?" - приводит он в письме их слова. Паскарь сообщил, что один из сокамерников попросил почитать обвинительное заключение. "А там, конечно же, в красках сказано, что на акции я нанёс на лицо флаг Украины Не сказать, чтобы меня сильно били, но пару затрещин я получил, а вместе с этим наказ требовать перевода", - написал Паскарь.

Он отметил, что после этого администрация СИЗО перевела его в другую камеру, где в основном сидят те, кто "не ужился в общей массе", при этом они не так агрессивно настроены, говорится в публикации в Telegram-канале правозащитного проекта.

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