18 августа 2023, 14:19

Потушен пожар в грузовом терминале Новороссийска

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Пожар на территории грузового терминала в Новороссийске потушен, сообщило МЧС. Прокуратура отчиталась о проверке в связи с пожаром.

Как писал "Кавказский узел", в Новороссийске на территории грузового терминала на улице Макарова произошел крупный пожар из-за возгорания деревянных поддонов. По данным спасателей на 9.30 мск, площадь пожара составила 1,3 тысячи квадратных метров.

Пожар полностью потушен в 12.21 мск, сообщило управление МЧС по Краснодарскому краю. "Погибших и пострадавших нет", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Южная транспортная прокуратура отчиталась о начале проверки в связи с пожаром. "Новороссийская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта и пожарной безопасности в связи с произошедшим 18 августа возгоранием отходов возле железнодорожного пути необщего пользования на территории терминала в Новороссийске", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс-Юг".

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Примечание:

"Угроза ракетной атаки привела к сбоям в движении на Крымском мосту", "Открыто движение машин по восстановленной части Крымского моста", "Минтранс отчитался о возобновлении движения по Крымскому мосту".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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