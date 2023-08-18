Сочинские фермеры обжаловали изъятие чайных плантаций

18 августа 2023, 07:03

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Кассационный суд зарегистрировал жалобу 17 сочинских фермеров на решение вернуть в госсобственность земельные участки предприятий чайной отрасли. Предприниматели считают доводы в иске Генпрокуратуры бездоказательными, сообщил представитель фермеров.

Как писал "Кавказский узел", 15 октября 2022 года Генпрокуратура подала иск к сочинским предпринимателям и землевладельцам об изъятии участков из-за нецелевого использования. Суд удовлетворил иск, лишив участков 74 ответчиков. 18 апреля апелляционная инстанция оставила в силе это решение.

Предприниматели обратились к Владимиру Путину по поводу ситуации с изъятием земель, отметив, что из-за этого под угрозой исчезновения оказалась вся чайная отрасль Кубани. 26 ноября 2022 года в Госдуме состоялся круглый стол, на котором обсуждалось изъятие земель, была принята резолюция о необходимости внести изменения в законодательство о недопустимости изъятия участков у добросовестных предпринимателей. Представитель Генпрокуратуры пообещал, что с добросовестными фермерами Адлерского и Хостинского районов, чьи земли должны быть изъяты, будут заключены договоры, после чего они смогут продолжить работу.

17 августа 17 арендаторов из 74 ответчиков подали коллективную кассационную жалобу, требуя отменить решения нижестоящих судов и направить дело в суд первой инстанции для повторного рассмотрения, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" несколько предпринимателей.

Интересы земледельцев представляет юрист Владимир Скорынин, он подал их кассационную жалобу в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. "Заместитель генерального прокурора РФ - истец, в интересах неопределенного круга лиц и РФ обратился в суд с исковым заявлением к большому количеству ответчиков, в том числе к мои доверителям, о признании недействительными их сделок с землями, находящимися в федеральной собственности, сельскохозяйственного назначения. Сделки заключались 14 лет назад, в 2009 году! Прокурор потребовал возвратить указанные им в иске земельные участки в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу. Решение вступило в силу 18 апреля 2023 года. Я и мои доверители считаем данные решения незаконными и необоснованными", - сказал он 17 августа корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению юриста, суды первой и апелляционной инстанций в нарушение статьи 198 ГПК РФ ("Содержание решения суда") не дали оценку доводам ответчиков и не указали в решении мотивы отклонения доводов ответчиков. "А также суды, в оспариваемых судебных актах в нарушение принципа состязательности ограничились оценкой доводов истца", - пояснил он.

В обосновании исковых требований прокурор указывал, что в 2008 году был разделен на 118 частей земельный участок площадью 1813 га, находившийся в бессрочном пользовании ОАО «Адлерский чай», "с целью незаконного вывода из сельскохозяйственного оборота для последующего осуществления на нем строительства объектов недвижимости, их реализации и обогащения", рассказал Владимир Скорынин.

По версии ведомства, в июне 2009 года ОАО «Адлерский чай» заключило договора аренды на 49 лет земельных участков, хотя "заведомо не преследовало цели их исполнения и использования земельных участков по назначению «для сельскохозяйственного использования»".

"Действия были направлены на сохранение и юридическое закрепление прав на землю за коммерческой организацией на максимально выгодных условиях для дальнейшего вовлечения в экономический оборот и извлечения сверхприбыли. Размер годовой арендной платы земель с учетом статуса земель составлял 0,3% от кадастровой стоимости в то время, как рыночная стоимость участков для ведения личного и подсобного хозяйства в данной локации составляет 750 000,00 рублей за 100 кв.м. Переуступка АО «Адлерский чай» прав аренды на земельные участки осуществлена в пользу лиц, которые не имели намерения ведения сельского хозяйства", - указывал истец.

Предприниматели считают заявленные требования незаконными и не подтвержденными доказательствами, отметил Скорынин. "Доказательства были представлены в судах, но они были проигнорированы", - сказал он.

Юрист пояснил, что согласно статье 22 Земельного кодекса РФ, арендатор земельного участка,вправе передать свои права и обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу, и ответственным перед арендодателем становится новый арендатор, при этом заключение нового договора аренды земельного участка не требуется. "Можно долго перечислять нарушения прав моих подзащитных судами первой и второй инстанций, все это мы отразили в нашей коллективной жалобе", - рассказал представитель 17 ответчиков.

Фермер Анна Тумасян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что продолжает трудиться на созданных ее семьей плантациях, потому что это единственная гарантия дохода.

"Мы не согласны с судебными актами. Мы труженики. Мы работаем для людей, для государства, за что нас лишили земли? Кому будет лучше от того, что наш труд будет уничтожен? Нам это не понятно. Поэтому мы объединились, 17 земледельцев, и подали одну кассационную жалоб", - сказала Анна Тумасян.

Кассационная жалоба зарегистрирована, ее рассмотрение назначено на 15 мск 22 августа, "о чем будут извещены все участники процесса", сообщила корреспонденту "Кавказского узла" секретарь суда.

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