Нагорный Карабах заявил об обстреле сельхозтехники со стороны Азербайджана

17 августа 2023, 12:59

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Азербайджанские военные обстреляли комбайн, работавший на полях села Сарушен, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 16 августа МВД Нагорного Карабаха делало подобное заявление. Оно сообщило, что азербайджанские военные обстреляли зерноуборочный комбайн, водителю удалось спастись, сельскохозяйственные работы были приостановлены. Инцидент произошел в селе Авдур.

Сегодня ближе к полудню азербайджанские вооруженные силы открыли огонь из стрелкового оружия по комбайну, работавшему на полях села Сарушен, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха на своем сайте.

"С армянской стороны потерь нет. Об инциденте было доложено командованию российских миротворческих сил", - сказано в сообщении.

Комментариев относительно этого заявления на сайте Минобороны Азербайджана к 12.50 мск нет.